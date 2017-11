Ed Sheeran: V prihodnosti bi rad koncertiral tudi z bendom

Po poškodbi se vrača na koncertne odre

13. november 2017 ob 19:09

London - MMC RTV SLO

Ed Sheeran, ki se v teh dneh na odre vrača po nesreči s kolesom, je v intervjuju za Time Out razkril, da je za novo ploščo že napisal približno štirideset skladb, devet od teh pa mu jih je trenutno všeč.

"Grobo sem že začrtal, kaj si želim," je pojasnil. "Za zdaj imam devet skladb, ki so mi všeč, a vse to bi se lahko spremenilo že jutri, če bi mi uspelo napisati devet novih, ki bi jih nadomestile."

Čeprav glasbeniku uspe razprodati vse možne stadione po svetu že s tem, da na odru stoji popolnoma sam, razmišlja, da bi v prihodnosti začel koncertirati v družbi celotne skupine. "Zdi se mi, da bo 'looper' vedno z menoj, a vseeno bi okrog tega zgradil še celotno skupino."

Trenutno bi to realiziral s tem, da bi koncerte začel graditi na malenkost drugačen način – "dve skladbi bi odigral s celotno zasedbo, potem eno samostojno zgolj s kitaro". S tem želi koncerte narediti predvsem bolj dinamične. "Veliko stvari se bo spremenilo, a od tega nas še vedno loči več let. Najprej si želim vse možne stadione odigrati s kitaro in 'looperjem', ko mi bo to uspelo, bo na vrsto prišla še skupina."

Njegov najnovejši videospot za singel Perfect s plošče ÷ (Divide) si lahko ogledate spodaj.

P. B.