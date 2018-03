Elton John na koncertu izgubil živce in zapustil oder

Zmotilo ga je dotikanje oboževalcev

3. marec 2018 ob 17:38

Las Vegas - MMC RTV SLO

Za številne oboževalce Eltona Johna bi bilo zvezdnikovo povabilo, da se mu pridružijo na odru in z njim zapojejo, uresničitev sanj. Vendar se udeleženci Eltonovega koncerta v Las Vegasu s tem ne strinjajo, saj je pevec med eno izmed pesmi pobesnel in začel preklinjati.

Glasbenika so se oboževalci med nastopom v prireditvenem prostoru Cezarjeve palače vztrajno dotikali. 70-letnik svoje jeze več ni mogel skrivati med svetovno znanim hitom iz leta 1973 Saturday Night's Alright For Fighting, ko ga je eden izmed oboževalcev večkrat zapored potrepljal po ramenu in se želel dotakniti njegove roke.

Zapustil je oder

Pevec se je nenadoma obrnil in vztrajnemu oboževalcu pokazal sredinski prst, začel je preklinjati in nemudoma zapustil oder. Oboževalci so vidno osupnili, vendar niso prenehali peti.

Elton John oboževalcev na oder ni povabil prvič, vendar je v nadaljevanju koncerta oboževalce obvestil, da takšnih povabil več ne bodo deležni.

Njegova jeza se ni polegla niti po tem, ko je zapustil oder. Ko se je vrnil, je s slikovitimi izrazi, med katerimi ni manjkalo kletvic, izjavil, da so "oboževalci pokvarili celoten koncert".

To se je zgodilo že večkrat

Kljub precejšnjemu šoku, ki so ga doživeli obiskovalci koncerta, pa dviganje glasu nad obiskovalci javnosti ni presenetilo. Elton John je na organizatorko koncerta kričal že leta 2015, ker ta obiskovalcem ni dovolila, da mahajo z rokami.

Tudi leta 2016 je kričal na varnostnike in jim celo zagrozil, da svojega koncerta ne bo izvedel do konca, če bodo oboževalcem še naprej prepovedovali, da plešejo na svojih sedežih.

Tokratni koncert je že 17 zapovrstjo, ki ga je angleški pevec, tekstopisec, skladatelj in pianist izvedel v Cezarjevi palači v zadnjih sedmih letih. Leta 2017 je enega izmed koncertov v Las Vegasu sicer moral odpovedati, saj je zbolel za nevarno bakterijsko okužbo, navajajo britanski mediji.

K. Ši.