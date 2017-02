Ema 2017: V prvem predizboru slavili KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out in Omar Naber!

Nocoj bodo znani še zadnji štirje finalisti

18. februar 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osem izvajalcev je svoje delo na letošnji Emi že opravilo in v veliki finale so se uvrstili KiNG FOO s pesmijo Wild Ride, Nika Zorjan s pesmijo Fse, Sell Out in pesem Ni panike ter Omar Naber, ki se je predstavil s pesmijo On My Way.

Za uvrstitev v finale so šteli tako glasovi strokovne žirije ter glasovi gledalcev in poslušalcev – dva izvajalca je v finale poslalo občinstvo, dva pa strokovna žirija, a za zdaj še ni znano, kdo je najbolj prepričal komisijo in kdo gledalce in poslušalce.



"To življenje je divja vožnja"

KiNG FOO so prvi predizbor začeli s pesmijo Wild Ride. Kot so dejali že pred samim začetkom, so na odru želeli predstaviti energijo, ki jo imajo kot zasedba, hkrati pa se niso niti odločili za spremljevalne vokaliste ali plesalce, saj se jim zdi, da je Aleksandrin vokal dovolj prodoren, da izstopa tudi sam. "Občutki so izjemni," so po razglasitvi finalistov dejali člani zasedbe. "Izvengalaktični," se je pošalila pevka Aleksandra Josič. "Pri tekmovanjih nikoli ne veš, kaj bo pretehtalo. Nekateri gredo bolj na kakovost, nekateri bolj na komercialne zadeve. Vse skupaj je dejansko ena velika ruleta – vsi izvajalci nocoj so bili precej znani in dobri, tako da moram reči, da nisem imel pojma, kaj bo na koncu. Vseeno pa moram priznati, da sem imel dober občutek," pa je za MMC pojasnil bobnar skupine Rok Golob.

Z nastopom so bili KiNG FOO, ki se jim je zdelo, da so Aleksandrin rockovski vokal na odru enostavno morali izkoristiti, zadovoljni. "Z nastopom smo bili zelo zadovoljni. Na začetku smo tudi z ekipo precej komunicirali, kaj bi bilo dobro narediti, kaj na odru ni delovalo. Rad bi pohvalil tehnično ekipo, ki je celotno zadevo zelo dobro izpeljala." Vseeno pa bodo za finale celotno točko še malenkost dodelali. "Za finale že imamo nekaj idej, kaj bi lahko pri nastopu spremenili. Ampak vsega vseeno ne želimo izdati, ker hočemo pustiti malo presenečenja," je v smehu še dodal Golob.

Kljub uspehu na prvem predizboru proti Kijevu za zdaj še ne želijo preveč pogledovati. "Jaz se vedno prepustim toku. Če si zastaviš previsoke cilje, si lahko zelo hitro razočaran. Lahko pa si rečeš: 'Imejmo se fajn, uživajmo.' Mi se imamo že kot skupina zelo fajn. To je veliko težje, če si soloizvajalec in imaš eno ekipo. Mi smo prijatelji, potem pa skupaj še igramo. To se mi zdi velika prednost."

"Letos je na Emi šestnajst izvajalcev. To je zagotovo največ skladb in vsi izvajalci in avtorji so zelo znani. Eni so bolj komercialni, drugi gradijo bolj na kakovosti, je pa sama konkurenca letos zelo zelo huda," je dejal Golob o letošnji konkurenci ter v smehu sklenil, da je "to življenje divja vožnja".

Nika Zorjan stavi na prekmurščino

Nika Zorjan se je odločila, da bo letos skladbo Fse zapela kar v prekmurščini in veselja po razglasitvi finalistov ni skrivala. "Občutki so fantastični, v bistvu sploh ne vem, kaj naj povem, ker sem še vedno čisto v šoku. Zelo sem vesela, da sem prišla naprej in se resnično želim zahvaliti vsem, ki so glasovali zame. Presrečna sem."

"Res je bil že čas, da se končno prijavim tudi kot samostojna izvajalka," je poudarila glasbenica, ki se je Evrovizije že udeležila kot del spremljevalne ekipe. "Kot spremljevalna vokalistka sem se naučila ogromno. Ko si bolj v ozadju, je to zelo lepa izkušnja, ker vseeno se ogromno učiš od glavnega vokala. Jaz moram reči, da sem se največ naučila od Marjetke – da ni pomembno samo, kako vokal zveni, ampak da je pomembna tudi psihološka miselnost. Zaupati moraš vase in predvsem na samem nastopu začutiti tisto energijo. To je poleg glasu najbolj pomembno."

Dodala je še, da sicer z eno nogo še ne stoji na evrovizijskem odru, ampak da je morda vseeno že zelo blizu. Za konec je tako kot KiNG FOO poudarila, da je letošnja konkurenca precej velika. "Letos je toliko odličnih izvajalcev in vsak po svoje žari, vsak ima dobro pesem in nastop."

Finale letošnje Eme bo potekal 24. februarja ob 20. uri na Gospodarskem razstavišču.



Sell Out so sprva prišli zgolj zaradi zabave

Zasedba Sell Out, ki so jo na odru zastopali Rok Černe, Uroš Obranovič, Kristian Kožuh, Kristijan Jesih, Marko Stijepić in Duško Kranjc, se je na Emo prijavila zgolj, "da gredo tudi kočevski butci malo v mesto in pokažejo, kdo so". Niso pričakovali, da se jim bo s pesmijo Ni panike uspelo uvrstiti v veliki finale. "Vrhunsko. Na začetku smo šli sem res bolj brez pričakovanj, na eno dobro zabavo, na en dober žur," je po razglasitvi dejal Uroš Obranovič. "Potem pa bolj, kot je šlo proti koncu, bolj smo videli, da smo se za nastop resnično potrudili, ga dobro dodelali in da nam je dobro uspel. Apetiti so začeli že malo naraščati, zdaj se pa počutimo fantastično. Mi smo za Sell Out že zmagovalci."

Za finalni večer obljubljajo še boljši nastop, kot so ga pripravili sinoči. "Za finale bomo ta nastop zagotovo še nekajkrat ponovili, pregledali videoposnetek in preverili, kaj bi bilo še treba dodelati. Ampak načeloma bo nastop ostal takšen, od sebe pa bomo dali zgolj še več energije. V finalu bo še bolje." Obranovič se je pošalil, da bi imeli v primeru zmage precej težko nalogo, kdo iz skupine bi potoval na veliki evrovizijski oder in kdo ne. "To bo pa najprej treba odpreti kakšen viski in ven potegniti slamice ter ponovno opraviti žreb. Zdi se mi, da bo zdaj apetit zrasel tudi njim in si bodo tudi oni želeli več. Ampak vseeno, poskušajmo biti realni in se imeti fajn, ker to je res en dober žur. Nastopajoči so dobri, organizacija je super in res uživamo."

"Nam se je zdela kar huda konkurenca. Na letošnjem izboru sodelujejo izvajalci, ki niso kar tako: Omar Naber, Alya, Lea Sirk, KiNG FOO – super so. Tako da uvrstitve v finale resnično nismo pričakovali. Predvsem smo si želeli zabave, v trenutku tega uspeha pa bomo živeli še kar nekaj časa," je občutke o preostalih glasbenikih na letošnji Emi strnil Obranovič.

"Minimalizem pesmi resnično pristoji"

Omarju Naberju je na njegovi peti Emi uvrstitev v finale prinesla pesem On My Way. "Moram reči, da sem hvaležen za to darilo hvaležen vsakemu poslušalcu ali poslušalki posebej. Vesel sem, da se bomo ponovno videli v finalu. Ni pa vedno vse odvisno od glasbe in ni vse odvisno od izvajalca in petja. Odvisno je predvsem od glasovalcev. Tako da sem zelo vesel, da sem jih prepričal."

Tudi v finalu bo stavil na minimalizem. "Z nastopom sem bil kar zadovoljen, spreminjal ne bom preveč, ker se mi zdi, da minimalizem tej pesmi resnično pristoji. Moram pa reči, da bi bilo morda vseeno malo dolgočasno, če bi v finalu ponovil popolnoma enako točno. Morda bo zgolj kakšna manjša sprememba."

V primeru zmage bi bil Omar Naber prvi moški predstavnik, ki bi Slovenijo na Evroviziji zastopal dvakrat ter tudi edini predstavnik, ki bi dvakrat nastopil na evrovizijskem odru v Ukrajini. "To je zelo težko reči. Zdi se mi, da vseeno še nisem z mislimi povsem v Kijevu. Še enkrat bom moral pokazati en res odličen nastop in še enkrat prepričati gledalce in poslušalce. A kot sem že rekel, ni vse v glasbi. V finalu je ogromno enih izvajalcev, ki so zelo zelo dejavni na družbenih omrežjih in imajo ogromno sledilcev, jaz pa se s tem niti ne ukvarjam tako zelo. Zato mislim, da se zna zgoditi, da bo šel na Evrovizijo nekdo, ki ima več glasovalcev, oboževalcev, sledilcev. Pustimo se presenetiti."

Naber je mnenja, da so vsi nastopajoči na letošnjem izboru v redu, da prav nihče ne izstopa po nekakovosti. A vseeno poudarja, da je konkurenca vedno. "Konkurenca je zelo zdrava in zdi se mi, da je nanjo tako treba tudi gledati."

Polona Brajkovec, Klavdija Kopina, foto: Jani Ugrin