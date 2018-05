Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Latinozvezdnik je sinoči v Stožicah nastopil prvič. Foto: Sandi Fišer Koncert je pospremil z vrsto vizualnih učinkov, med njimi tudi z ognjenimi zublji. Foto: Sandi Fišer Še vedno je zvest svoji klasični podobi kavbojk in kape s "šiltom". Foto: Sandi Fišer Repertoar: - I'm a Freak

- I Like How It Feels

- Heartbeat

- Duele el corazón

- Bailamos

- Ring My Bells

- Loco

- El bano

- Be With You Tired of Being Sorry

- Escape

- Tonight (I'm Lovin’ You)

- Súbeme la radio

- Hero

- El perdon

- Bailando

Kar veliko dela sta na odru opravili tudi spremljevalni pevki. Foto: Sandi Fišer Iglesias je veliko časa namenil stiku z občinstvom in sprehajanju po odru. Foto: Sandi Fišer Oboževalcem je 13. maja na voljo še en koncert, ki pa za zdaj še ni razprodan. Foto: Sandi Fišer Stožice so bile razprodane v rekordnem času. Foto: Sandi Fišer Sorodne novice Enrique Iglesias bo imel v Ljubljani kar dva koncerta

Enrique Iglesias v Stožice pripeljal do potankosti dovršeno produkcijo

MMC na koncertu latinozvezdnika

13. maj 2018 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koncert latinozvezdnika Enriqueja Iglesiasa je Slovenija nestrpno pričakovala že kar nekaj časa – celo tako močno, da je bila dvorana Stožice razprodana v rekordnem času, zato so organizatorji ponudili še dodatnega.

Pred prihodom skupno kar enajstčlanske zasedbe zbranih ni ogrevala klasična predskupina, kot smo morda sicer vajeni, temveč je na odru stal DJ, ki je postregel s klasičnimi komercialnimi uspešnicami, na repertoarju pa se je znašlo vse od Britney Spears do Luiza Fonsija.

On se je na odru zabaval občutno bolj kot občinstvo, ki ga je imelo po obljubi, da bo že čez nekaj minut na odru Enrique (čeprav bi moral po uradni napovedi biti na odru že več kot uro pred tem), dovolj in ga je začelo celo izžvižgavati. Njegovo opremo je nato izurjena ekipa pospravila v rekordnem času in uspešnica Icone Pop I love it je napovedala, da v dvorano prihaja prav posebna zabava, ki bo k poplesavanju v ritmih pesmi privabila skoraj vse prisotne.

Udaren začetek

Iglesias ni zapravljal časa za uvodne besede, temveč po klasičnem prihodu na oder v hlačah iz džinsa, črni srajci in kapi s ščitkom takoj postregel s tremi skladbami v kosu, in sicer so se na začetku repertoarja zvrstile I'm a Freak, I Like How It Feels in Heartbeat (pri čemer je kitarist poskrbel še za poseben solo kitarski uvod), ki so že takoj nakazale, za kako zelo močno produkcijsko dovršen koncert gre.

In če je bilo na eni strani popolnoma dovršeno vse, kar se tiče vizualij, lahko na drugi strani rečemo, da je zvok docela šepal in je bilo večkrat težko sploh slišati besedilo – a je to Enriqueja na trenutke zmotilo bolj kot občinstvo, ki je v ritmih tako močno uživalo in besedila v veliki večini znalo na pamet, da tega sploh ni opazilo.

Če je kdo do tega trenutka v dvorani še ostal ravnodušen, pa je povabilo na plesno zabavo dokončno sprejel ob prvih ritmih Duele el corazón, ene najpriljubljenejših Iglesiasovih skladb. Po njej je glasbenik sicer dejal, da so morda do zdaj tu in tam kakšen verz narobe odpeli, a da to sploh ni važno, saj so tukaj in se zabavajo.

Redki premori za pogovor

To pa je bil eden redkih govornih vložkov med koncertom – glasbenik je dejal, da mu kritiki v prispevkih velikokrat očitajo, da med koncerti preveč govori, zato se poskuša temu zdaj malenkost izogniti. "A ko sem bil otrok, nisem znal ravno komunicirati s starši in ostalimi ljudmi, ampak sem jim pel."

Po uspešnici Bailamos (kjer ne moremo mimo podaljšanega začetka skladbe, v katerem so se Stožice zabavale ob ritmih matrice pesmi Shape of You, ki jo sicer izvaja britanski glasbenik Ed Sheeran) se je večina karavane z glavnega odra preselila na tistega, ki je bil postavljen na čisto drugem koncu dvorane, in se s tem približala še tistim, ki so na koncert prišli prepričani, da bodo spektakel lahko opazovali zgolj od daleč oziroma na monitorjih ob odru.

Pred balado Loco je omenil še svojo partnerko Anno, s katero sta se pred kratkim razveselila rojstva dvojčkov, in pojasnil, da je pesem napisana zanjo, v njej pa jo po tem, ko se je ravno vrnil s šest mesecev dolge turneje prosi za odpuščanje. "Za trenutek si predstavljajte, da je spremljevalna pevka moje dekle," je še dejal med najdaljšim govornim premorom večera in se potem prepustil doživeti interpretaciji besedila.

Tudi Iglesias se ni izognil klasičnemu vprašanju, ki jih zbranim v Stožicah že tradicionalno zastavljajo tuji gostje, in sicer, kako točno v Sloveniji izgovorimo besedo hvala. "Tukaj smo prvič, hvala, da ste danes z nami," je še dodal in nadaljeval s predstavitvijo zasedbe – štela je dve spremljevalni pevki, DJ-ja, dva bobnarja, klaviaturista in dva kitarista, od teh je za enega izmed njiju posebej poudaril, da je bil rojen v Sloveniji, potem pa se je z družino preselil v ZDA.

Za zasedbo je bilo jasno videti, da je izbrana zelo premišljeno in sestavljena iz velikih strokovnjakov na svojih področjih, ki ničesar niso pripravljeni prepustiti naključju.

Stalna komunikacija z občinstvom

Med celotnim koncertom je skrbel, da je bil tesno povezan tako z občinstvom v parterju – temu sta bila namenjena predvsem zajeten podaljšek odra in redno plezanje na vrh zaščitnih ograj, kjer so imele oboževalke priložnost za čisto oseben stik. Pozabil pa ni niti na tiste na tribunah, s katerimi je komuniciral s podaljškov levo in desno od odra ter z že omenjenim posebnim odrom na drugem koncu dvorane.

Tako se je večino časa zdelo, da je več pozornosti posvečal ravno stiku z občinstvom in zabavi kot samemu petju – velik del tega sta na rame prevzeli spremljevalni vokalistki, zanj se je na trenutke celo zdelo, da sploh ni pel v živo. A oboževalcev njegovi vokali v ozadju, medtem ko je on skakal po odru in mikrofona večkrat ni imel niti blizu, niti najmanj niso motili, saj se je tako za že omenjeni slabši zvok kot za vokalno pomanjkljivost oddolžil z odlično produkcijo in dovršenim nastopom.

Na repertoarju, ki je sledil, niso manjkale uspešnice, kot so El bano, Tired of Being Sorry in Tonight, že po tem pa si je zasedba vzela prvi premor in se vrnila po glasnem vzklikanju in bobnenju ljubljanskih Stožic.

Takrat so se zvrstile še tiste skladbe, ki jih poznajo tudi manj utečeni oboževalci latinozvezdnika, in tista, ki so jo celoten večer nestrpno čakale najbolj goreče oboževalke. "Ta pesem je za vse vas, še enkrat hvala, da ste danes tukaj."

Romantičen ples z oboževalko

Glasbenik med to skladbo namreč vedno na oder povabi eno izmed oboževalk in pesem nameni njej – na razočaranje mnogih je to v Stožicah storil na zadnjem odru in tako razočarane pustil tiste v prvih vrstah, med katerimi so imele nekatere celo pripravljene plakate z napisi "Prosim, izberi mene". Kot je v navadi, je tokrat z 21-letno Kristino na odru tudi zaplesal, sledil pa je še krajši pogovor, med drugim o tem, ali ima fanta in ali je njen fant tudi na koncertu, nato je sledil še obvezen selfi.

Moško občinstvo je bilo sinoči občutno v manjšini. Šlo je predvsem za spremljevalce partnerk in nekatere očete, ki so na koncert prišli s hčerkami, a je bilo videti, da je šov, ki smo ga pred tem koncertom v Stožicah do zdaj redko videli, prevzel tudi njih in so veselo poplesavali ob ritmih ter celo zapeli besedila tistih pesmi, ki jih pozna tako rekoč vsak.

Med koncertom na odru seveda niso manjkali vizualni efekti, tako v obliki ognja kot bruhanja dima, ob zaključku je sledila zabava z ogromno količino konfetov, med zadnjo skladbo pa je ekipa med zbrane spustila še ogromno belih žog z napisom "EI", ki so poskrbele za dodatno zabavo in prerivanje, kdo bo katero lahko odnesel domov.

Vzhičeno dekle na odru je Enrique vprašal tudi, od kod prihaja, na kar je sramežljivo odgovorila, da iz Slovenije. Tako je bilo tudi z večino občinstva v rekordnem času razprodanih Stožic, nocoj pa bodo v koncertu 43-letnega latinozvezdnika uživali tisti, ki si svoje vstopnice za včerajšnji koncert niso priborili pravočasno, zagotovo pa bo med njimi tudi nekaj tistih najzvestejših oboževalcev, ki si bodo koncert želeli ogledati dvakrat.

Polona Brajkovec, foto: Sandi Fišer