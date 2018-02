Ema 2018: Kako so se razdelili glasovi v predizboru in finalu

Znani rezultati glasovanja

26. februar 2018 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lea Sirk je v finalu prepričala strokovne žirije, ki so ji - razen mednarodne žirije (ta je dala osem točk) - podeljevale po 12 točk. Po izboru občinstva je pristala na tretjem mestu.

Sirkova je s pesmijo Hvala, ne! zmagala po izboru strokovne žirije že v predizboru. To so sestavljali nekdanji predstavnici Slovenije na izboru za pesem Evrovizije Maja Keuc - Amaya in Hannah Mancini, pevka, harfistka, avtorica in voditeljica letošnjega finala Eme Raiven, kitarist, pevec in avtor Robi Pikl, radijski urednik na Valu 202 Žiga Klančar, oblikovalec videovsebin na letošnji Emi Den Baruca in odgovorni urednik razvedrilnega programa Mario Galunič.



Ta žirija je v predizboru na drugo mesto uvrstila Laro Kadis s pesmijo Zdaj sem tu in na tretje BQL s pesmijo Ptica. Brata Piletič sta v predizboru slavila zmago po glasovih občinstva. Kadiseva je pristala na drugem mestu, Sirkova na tretjem. Tik pred vrati finala pa je obstala Nika Zorjan.

Razmerje moči se po glasovih strokovnih žirij ni veliko spremenilo v finalu, se je pa zato spremenila njihova sestava. Žirije za finalni izbor so bile razdeljene po različnih sklopih, in sicer so jih sestavljale žirija OGAE Slovenija (Miran Cvetko, Irena Žakelj, Gorazd Povšič, Roman Prošek in David Sopotnik), žirija glasbenih ustvarjalcev (Robi Pikl, Nikola Sekulović, Miha Guštin - Gušti, Neisha in Boštjan Grabnar), radijska žirija (Žiga Klančar – Val 202, Blaž Maljevac – Radio Koper, Aida Kurtović – Radio prvi, Gregor Stermecki – Radio Maribor in Marjan Kokol – Radio Si), televizijska žirija (odgovorni urednik razvedrilnega programa Mario Galunič, oblikovalec videovsebin na letošnji Emi Den Baruca, koreograf Matic Zadravec, glasbena novinarka Klavdija Kopina in režiserka Urška Žnidaršič), žirija glasbenih izvajalcev, pevcev (Maja Keuc – Amaya, Nuša Derenda, Hannah Mancini, Darja Švajger in Omar Naber) ter mednarodna žirija (Dami Im – predstavnica Avstralije na Evroviziji leta 2016, Kristan Kostov – predstavnik Bolgarije na Evroviziji leta 2017, Bojana Stamenov – predstavnica Srbije na Evroviziji leta 2015, Emmelie de Forest zmagovalka Evrovizije leta 2013 ter predstavnica Latvije leta 2015 Aminata).

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2018, lahko spremljate na uradni spletni strani in družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Snapchat (emaevrovizija).

Ti so na prvo mesto postavili Sirkovo, na drugo Kadisovo in na tretje BQL. Prav tako so drugače od žirije v predizboru precej višje postavili Draščkovo (v predizboru je bila po glasovih žirije na desetem mestu, v finalu pa po izboru žirije na petem). Glasovi občinstva pa so nato odločili v potniku v Lizbono. Končna zmagovalka je pristala na tretjem mestu po glasovih občinstva, BQL sta zadržala prvo mesto, na drugo pa se je uvrstila Nuška Drašček in tako se je Kadisova uvrstila za dve mesti nižje po glasovih občinstva kot v predizboru.

Spodaj si lahko ogledate še točkovanje občinstva in strokovnih žirij v predizboru ter v finalu.

K. K.