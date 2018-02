Ema 2018: Vsi finalisti veseli za zmago Lee Sirk

Slovenijo bo na letošnjem izboru za pesem Evrovizije na Portugalskem zastopala Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!, ki je osvojila tako srca gledalcev kot strokovnih žirij, soglasno pa so ji čestitali tudi preostali finalisti.

Pretirane slabe volje po koncu Eme letos ni bilo začutiti, saj so se vsi finalisti strinjali, da je letos zmagala moderna pesem z energičnim nastopom in odlično energijo na odru.

"Prijetna, moderna, plesna, pač kul," je za MMC o zmagovalni pesmi pojasnil Maj Valerij iz zasedbe Indigo, ki je letos prvič izkusila dogajanje, povezano z Emo. "Zanimivo je videti nekaj takega z notranje oziroma z druge strani, ker za vsakimi tremi minutami, ki jih vidimo potem na koncu, stoji res ogromno enih ljudi, ogromno enega dela, zato stvari začneš ceniti malo drugače. Tako da mi je zelo všeč in sem tukaj spoznal veliko ljudi."

Skupina je pri nastopu ostala zvesta tradiciji, saj so želeli prikazati pomlad in naravo ter ponazoriti naraven krogotok. Ob tem so že od samega začetka poudarjali, da bi v primeru zmage slovensko peli tudi na Portugalskem. "Menim, da je slovenščina čudovit in speven jezik, četudi so nekateri drugačnega mnenja. Samo uporabljati jo je treba vestno, s spoštovanjem in srcem. Nič nimam proti avtorjem, ki pišejo v angleščini. V materinščini lahko svojo intimo lažje delim s poslušalci. Zdi se mi pristnejše, iskrenejše," je pojasnila pevka Anja Pavlin.





Največ ji pomenijo točke mednarodne žirije

Ina Shai se je v London odpravila po izkušnje, znanje in priložnosti, za kar je resnično vesela, a še vedno se z največjim veseljem vrača v Slovenijo, ki bo, kot pravi, za vedno njena domovina. Je pa po finalu poudarila, da ji ogromno pomeni, da je največ točk dobila ravno od mednarodne žirije, saj je to velika nagrada za trud in delo.

"Jaz sem nad pesmijo zelo navdušena, zelo navdušena nad samim nastopom Lee, tako da sem res vesela in mislim, da ima dobre možnosti na Evroviziji," je o zmagovalni pesmi dejala povratnica na Emo. Lani se sicer ni uvrstila v finalni izbor, tudi pesmi ni napisala specifično za takšen oder, je pa šla zato letos na vse ali nič. "Lani same pesmi nisem pisala z namenom, da bi se predstavila na evrovizijskem odru, ampak sem jo imela že napisano, še preden sem sploh pomislila na to, da bi se prijavila na Emo. Letos pa je bilo malenkost drugače. Ko sem napisala pesem, sem začutila, da bi lahko naredila dober rezultat na Evroviziji, tako da sem že od samega začetka nekako upala na čim boljši rezultat. Šli smo res na vse ali nič. Bilo je malo drugače, čeprav gre načeloma za enako energijo in enako priprav pade v to, ampak vseeno je več pritiska. Sem pa vesela, da sem lahko nastopala na takem odru in da so ljudje lepo sprejeli pesem, največ pa mi pomeni to, da sem dvanajst točk dobila od mednarodne žirije."

Zelo hvaležna oboževalcem

BQL sta tudi letos ostala ljubljenca občinstva, ki jima je podelilo največ točk, po točkah strokovnih žirij pa sta se zavihtela na tretje mesto - za Leo in Laro Kadis. "Seveda pa nama tudi oboževalci vedno vlivajo pogum za takšne odločitve, ker veva, da bova imela podporo predvsem v tem, da naju spremljajo in naju podpirajo."

"Totalno sva za Leo, res. Za naju je bila ona favoritka in če bi lahko izbrala kogar koli, bi bila to ravno Lea Sirk, ker je taka pesem in sva zelo vesela, poleg tega pa smo zelo dobri prijatelji. In če komu, privoščiva njej," je o zmagovalki navdušeno povedal Rok, Anej pa je dodal, da ji želita res najboljšo mogočo uvrstitev na Evroviziji.

Na vprašanje, kako se jima je letošnja izkušnja na Emi zdela drugačna v primerjavi z lansko, pa odgovarjata, da je to vse šunka, sir in gobice - klasika. "Videti je, da bova večno v tem vrtincu Eme. Sva pa zelo vesela, da imava vedno podporo občinstva, kar pa nama res ogromno pomeni, tako da ne moreva reči, da sva razočarana."

Primorska naveza

Marina Martensson uvrstitve v finale nikakor ni pričakovala, a je s celotno izkušnjo zelo zadovoljna in na splošno vesela, da je sploh sprejela odločitev za selitev v Slovenijo. "Ogromno sem se naučila o sami sebi, o tem, kako delujeta slovenski medijski prostor in občinstvo, spoznala sem ogromno čudovitih in dobrih ljudi. A največja izkušnja, ki sem jo dobila iz tega, je to, da sem lahko nekaj dala nazaj noni in nonu, ker sta mi dala Izolo, dala sta mi Slovenijo, prišla sem nazaj in jima s tem nekaj vrnila. Zato sem ponosna tudi nase in resnično zadovoljna s celotno izkušnjo."

Dodaja, da ji je petje v slovenščini predstavljalo velik izziv, a hkrati tudi priložnost, da se je lahko poklonil starim staršem in slovenski družini. "Dedek je zelo ponosen in to je moja največja sreča."

Za zmagovalko pa pravi, da je njena prijateljica in je nanjo zelo ponosna. "Ona je Izolanka, sicer koprska, ampak je z menoj doma." Meni, da so se žirije in občinstvo stoodstotno prav odločili. "A se mi zdi, da bi imela podoben občutek za čisto vsakega, ki bi nocoj zmagal."

Ema odlična popotnica za naprej

Najmlajša udeleženka, ki je na dan predizbora dopolnila šele 17 let, pravi, da ji je celotna izkušnja za naprej dala toliko, da sploh ne more opisati. "Imam veliko spodbudo za naprej in sem res vesela," je pojasnila Lara Kadis. "Lei res privoščim, meni je bila super njena energija, ples, pesem, vse mi je bilo všeč."

Kljub rosnim letom v petje že zdaj vlaga ogromno truda in vsakemu nastopu nameni veliko, veliko vaje, da je samozavestna in prepričana o tem, da bo dobro odpela. "Do zdaj sem enkrat na mesec od štiri do pet dni preživela pri Joshui Alamu, ki je moj učitelj petja. Vsako leto se udeležim kampa za mlade talente Ultimate Artist London. Moja velika želja in načrt pa je, da se po končani šoli preselim v London in tam nadaljujem tudi študij glasbe."



Zadovoljni z organizacijo

Luka Sešek iz skupine Proper je pojasnil, da je za Leo navijal že od samega začetka in je presrečen, da je zmagala. "To, Lea!" Sicer pa ga je izkušnja na Emi pozitivno presenetila - tako ekipa kot vzdušje. "Vse je 'štimalo' in sem zelo vesel, da smo bili letos tudi mi del tega fantastičnega projekta."

Zasedba se je letos predstavila z balado, saj so želeli v ospredje postaviti besedilo in se jim je zdelo, da to najbolj pride do izraza ravno v baladnem razpoloženju, kot smo mu bili priča pri pesmi Ukraden cvet.

"Želim ji čim manj nervoze"

"Jaz sem zadovoljna, mislim, da ima dober groove, dober ritem, tudi nastop je krasno pripravljen, tako da mislim, da se bo Lea super odrezala. Ji pa želim res čim boljši nastop, čim manj nervoze in naj samo prinese ta svoj sonček na oder ter naj 'raztura'," je zmagovalki svetovala še ena lanska povratnica in zelo izkušena glasbenica Nuška Drašček.

V smehu je že na začetku vaj pojasnila, da ji ples predstavlja precejšen izziv. "Seveda je večji izziv ples, kot če stojiš na mestu in poješ. Moram se pripraviti na to: vdihi se malo spremenijo, mogoče na začetku vaj pozabiš kakšen del besedila na ta račun – tako, kot se je to zgodilo meni na tonski vaji."

Je bila pa letošnja Ema v primerjavi z lansko zanjo drugačna s tega vidika, da je bila v studiu, lani pa na Gospodarskem razstavišču, lani so peli pred občinstvom, letos tega ni bilo. "Se pa jaz vedno pri teh stvareh osredotočim samo na izvedbeno plat. Se pravi, kako smo se mi počutili na odru, kako so skrbeli za nas kot izvajalce in tukaj nimam pripomb, ker ni bilo bistvenih razlik od lanskega leta. Za vse je bilo poskrbljeno, ekipa je vrhunska in profesionalna, tako da jih lahko samo pohvalim in kapo dol, ker so res naredili eno ogromno delo."

