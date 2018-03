Evrovizija 2018: Stavnice na vrh postavljajo Izrael

Igriva pesem, ki govori o ženski neodvisnosti

15. marec 2018 ob 13:30

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Manj kot dva meseca pred 63. izborom za pesem Evrovizije stavnice že nakazujejo, kateri glasbeniki lahko računajo na najvišja mesta. Trenutno najbolje kaže izraelski predstavnici Netti.

Mlada izraelska pevka Netta Barzilai s svojo pesmijo Toy na letošnjo evrovizijsko sceno prinaša nenavadnost in igrivost, sporočilo skladbe pa se navezuje na žensko moč in neodvisnost. Navdih za besedilo je 25-letna pevka našla v gibanju #MeToo, pesem pa je izšla 8. marca, ki velja za mednarodni dan žensk.

Stavnice, ki napovedujejo uspešnost posameznih držav, so Izraelu najprej dodeljevale le minimalne možnosti za zmago. Bolje je kazalo že ob objavi prvih predogledov pesmi, ko pa je bila pesem Toy objavljena v celoti, se je izraelska predstavnica povzpela na prvo mesto in postala glavna favoritinja za zmago na letošnjem izboru. Vse večje svetovne stavnice Netti Barzilai namreč trenutno napovedujejo 30-odstotne možnosti za evrovizijsko zmago.

Med prvo peterico tistih držav, ki jim stavnice kažejo najbolje, so še Estonija, Češka, Bolgarija in Avstralija. Slovenska predstavnica trenutno zaseda rep lestvice.

Zmaga na tekmovanju talentov

Netta si je pravico do zastopanja svoje domovine pridobila po tem, ko je zmagala na tekmovanju HaKokhav HaBa, televizijski oddaji, ki išče nove glasbene talente. Srca poslušalcev in komisije je osvojila s svojim močnim glasom, samozavestnim nastopom in samosvojim slogom, na te atribute pa računa tudi v boju za zmago na Evroviziji, ki bo letos potekala na Portugalskem.

Na evrovizijskem odru se bo Netta prvič predstavila 8. maja, ko se bo potegovala za uvrstitev v finale, ki bo potekal štiri dni pozneje. Izrael je na Evroviziji sicer slavil že trikrat – v letih 1978 in 1979 ter nato še leta 1998, ko je na izboru zmagala Dana International.

Videospot pesmi Toy si lahko ogledate spodaj.

M. Z.