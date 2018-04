Evrovizija: prve vaje, prvi favoriti in prvi škandali

Na stavnicah še vedno vodi Izrael

30. april 2018 ob 12:46

Lizbona - MMC RTV SLO

Kolesje 63. izbora za pesem Evrovizije se vrti. V areni Altice v Lizboni je vaje opravilo deset izvajalcev v prvem predizboru, ostale - vključno s slovensko predstavnico Leo Sirk - to še čaka.

Oder je pripravljen, mesto je odeto v barve in simbole Evrovizije, kmalu pa bodo tam tudi predstavniki vseh 43 delegacij, ki sodelujejo na izboru. V Lizboni pričakujejo tudi več kot 2.000 novinarjev, blogerjev in akreditiranih oboževalcev, ki se bodo srečevali v novinarskem središču poleg arene in širili vesti o pripravah na izbor.

Pred prvim predizborom (v katerem Slovenija ne sodeluje), ki bo 8. maja, je pred organizatorji 86 tehničnih vaj, devet vaj, na katerih bodo izvajalci nastopili v oblekah za nastopa v predizboru oz. finalu, vaje za tri uvodne šov točke in tri vmesne šov točke. 6. maja se bodo vsi izvajalci zbrali na odprtju Evrovizije in se sprehodili po t. i. "blue carpet" - modri preprogi, ki bo položena pred muzejem Maat v Lizboni. Modra zato, ker letošnja tema izbora temelji na oceanu. Na odprtju bo zbrane pozdravil župan Lizbone Fernando Medina.

Večina sodelujočih na letošnji Evroviziji bo v času priprav nastopila tudi na odru, ki je postavljen sredi evrovizijske vasi. To bo priložnost, da oboževalci vidijo svoje najljubše izvajalce v živo - še pred televizijskimi prenosi. Osrednji del pa nastopajoče čaka naslednji teden, ko bo znano, kdo izmed 37 izvajalcev v obeh predizborih bo zasedel 20 prostih mest v finalu.

Stavnice za zdaj še vedno največ možnosti za končno zmago pripisujejo Izraelu, toda za njihovo predstavnico Netto je že prva vaja, ki pa je oboževalce pustila ravnodušne. Predvsem jih je razočaral 30-sekundni posnetek, ki so ga objavili na YouTube kanalu Eurovision.tv, na katerem jih ni navdušila scenografija.

Iz ozadja se na stavnicah prebijata Francoza Madame Monsieur s pesmijo Mercy, ki jo je navdihnila mala deklica Mercy, ki se je rodila na rešilni ladji, potem ko je njena mama bežala iz Libije na plastičnem čolnu. Tretje mesto na stavnicah pa držijo Bolgari s svojo superskupino Equinox, ki jo sestavljajo trije Bolgari in dva Američana, s pesmijo Bones. Po tihem pa lahko - če je moč zaupati stavnicam - na zmago računajo tudi Čehi, Estonci, Norvežani, Švedi in Grki.

V ospredju obrekovalcev Šved in Hrvatica

Bolj kot o favoritih za zmago so se mediji, ki spremljajo evrovizijsko dogajanje, v zadnjih dneh razpisali o predstavniku Švedske Benjaminu Ingrossu, ki je na videoposnetku (zdaj že odstranjenem) komentiral svoje tekmece - vendar ne na najbolj diplomatski način. Za predstavnike Makedonije je denimo dejal, da njihov bobnar spominja na brezdomca, pri predstavnikih Srbije je dejal, da so nekateri videti kot Mrlakenstein, pri predstavnicah San Marina se je smejal na račun "nizkoproračunske pesmi", medtem ko je pri predstavniku Madžarske samo odložil slušalke.

Ingrosso se je za svoje komentarje sicer javno opravičil kmalu po tem, ko je posnetek zaokrožil po spletu. "Komentiral sem jih iz zabavne in humorne strani. Spoštujem kolege izvajalce in moj namen ni bil, da katerega izmed njih užalim," je zapisal 20-letni pevec.

Vse prej kot mirne noči pred odhodom v Lizbono pa je imela tudi hrvaška predstavnica Franka, ko se je oglasil romunski pevec Guez, da so avtorji Frankine pesmi podlago prodali tudi drugim tujim izvajalcem - med njimi albanski pevki Denisi Gjezo. Kot so poročali na spletnem portalu 24sata, je Denis Mevlja po pomoti na spletno stran, ki prodaja glasbene podlage, naložil podlago pesmi Crazy - čeprav za to ni imel dovoljenja.

Nič še ni izgubljeno

Prve vaje in dogajanje okoli njih so znova dokaz, kako negotove so napovedi stavnic. Na njih se ne ozira slovenska predstavnica, ki bo jutri odpotovala v Lizbono, 2. maja pa jo čaka prva vaja. "Mislim, da smo naredili maksimum," je dejala o pripravah Sirkova, ki bo nastopila kot predzadnja v drugem predizboru 10. maja.

K. K.