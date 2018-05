Video: Lea Sirk na prvi evrovizijski vaji navdušila z energičnim nastopom

Za nastop v finalu se bo potegovala 10. maja

2. maj 2018 ob 19:14

Lizbona - MMC RTV SLO

Čeprav nas od začetka Evrovizije loči še več kot teden dni, so tako organizatorji dogodka kot nastopajoči že v polnem teku. Prvo vajo na glavnem odru je že opravila tudi slovenska predstavnica Lea Sirk.

Deset dni pred začetkom 63. izbora za Pesem Evrovizije se ozračje v portugalski prestolnici hitro segreva. 43 delegacij, ki sodelujejo na izboru, ima za pripravo na voljo še dober teden in nihče od nastopajočih ne želi zamuditi nobene priložnosti, da do popolnosti izpili svoj nastop.

Danes je na oder lizbonske arene Altice prvič stopila tudi slovenska predstavnica Lea Sirk, ki se bo za nastop v velikem finalu potegovala na drugem predizboru 10. maja. Odeta v obleko modnega oblikovalca Davida Hojnika, je Lea v družbi štirih plesalk samozavestno in energično odpela svojo pesem, kar je na spletu sprožilo val pozitivnih kritik in spodbudnih komentarjev. Večina komentatorjev na spletnem portalu YouTube se je strinjala, da je pesem Hvala, ne! ena izmed najbolj podcenjenih skladb letošnjega izbora.

Poleg slovenske glasbenice so svojo prvo vajo na evrovizijskem odru danes opravili še predstavniki in predstavnice Gruzije, Poljske, Malte, Madžarske, Latvije, Švedske, Črne gore in Ukrajine.

Predevrovizijska turneja

Lea Sirk je v sklopu evrovizijskih priprav že pred prihodom v portugalsko prestolnico opravila več nastopov. Svojo pesem je tako predstavila v Tel Avivu, Amsterdamu in Madridu. Lea je pred včerajšnjim odhodom na Portugalsko povedala, da je ekipa med pripravami dala vse od sebe in da je čas od zmage na Emi minil izredno hitro.

Organizatorji Evrovizije bodo do 8. maja, ko bo na sporedu prvi predizbor, skupno pripravili 86 tehničnih vaj, devet vaj, na katerih bodo izvajalci nastopili v oblekah za nastopa v predizboru oz. finalu, vaje za tri uvodne in tri vmesne šov točke. Poleg tega bodo številni sodelujoči na letošnji Evroviziji v času priprav nastopili tudi na odru, ki je postavljen sredi evrovizijske vasi.

Utrinke z današnjega nastopa Lee Sirk si lahko ogledate v spodnji galeriji in videoposnetku.

M. Z.