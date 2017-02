Foo Fighters izpolnjujejo obljubo: ker jih ni bilo leta 2015, pridejo na Glastonbury letos

Organizatorji najbolj znanega britanskega glasbenega festivala Glastonbury so potrdili, da bodo eni osrednjih nastopajočih na letošnji izvedbi rockerji Foo Fighters.

Seattelska zasedba bi morala na slovitem festivalu nastopiti že pred dvema letoma, a so bili prisiljeni nastop odpovedati zadnji trenutek, ker si je frontman skupine Dave Grohl le nekaj dni prej, med koncertom na Švedskem pri padcu z odra zlomil nogo. Leta 2015 so jih kot osrednji sobotni izvajalci nadomestili Florence + The Machine, letošnje poletje pa bodo z nastopom še uradno poplačali svoj dolg obiskovalcem festivala.

"Res smo srečni, da bodo letošnji osrednji sobotni izvajalci Foo Fighters," je v imenu organizatorske ekipe Glastonburyja za Guardian dejala Emily Eavis in dodala, da ceni vso energijo, ki so jo člani zasedbe zadnje tedne vložili v promocijo dejstva, da bodo nastopili na osrednjem, "piramidnem" odru.

Piramida kot namig oboževalcem

Oboževalci, včlanjeni v klube oboževalcev zasedbe, so namreč v zadnjih tednih na domače naslove dobili "letalske vozovnice" letalske družbe Obelisk Airlines s podobo piramide (osrednji oder na Glastonburyju je v obliki piramide in po njej tudi poimenovan), nato se je na njihovi uradni spletni strani začelo skrivnostno odštevanje, pozneje pa so potrdili tisto, o čemer se je že nekaj časa ugibalo - da bodo konec junija igrali na angleškem podeželju.

Organizatorji Glastonburyja so sicer že konec oktobra razkrili prvo osrednje glasbeno ime letošnjega festivala: to so Radiohead, ki bodo nastopili v petek. Še tretje osrednje ime bodo razkrili v prihodnjih tednih oz. mesecih.

Festival vsako leto razprodan prej

Glastonbury, znameniti britanski festival, ki ga že od 70. let prejšnjega stoletja pripravljajo na kmetiji Worthy v Somersetu, je sicer tradicionalno razprodan v manj kot uri po tem, ko dajo vstopnice v prodajo (kar se zgodi oktobra!), t. i. headlinerje pa nato organizatorji, ki jih zadnja leta vodi hči prvega organizatorja, Michaela Eavisa, sporočajo postopoma do pomladi.

