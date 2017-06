Foto: Bobby Brown z New Edition prejel nagrado za življenjsko delo

Največ nagrad je osvojila Beyoncé

26. junij 2017 ob 11:25

MMC RTV SLO

Legendarna skupina New Edition, s katero je svojo glasbeno kariero začel Bobby Brown, se je po več desetletjih združila na podelitvi nagrad BET. In domov odnesla najprestižnejšo nagrado večera.

"Živeče legende", kakor so jih opisale podeljevalke nagrade Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish in Jada Pinkett Smith, so zaznamovale letošnjo podelitev. "Ne vem, koliko oboževalcev je stalo ob strani svojim idolom tako, kot so naši zadnjih 35 let," je dejal Brown. "Hvala, ker ste nam stali ob strani."

Brown, Michael Bivins, Ralph Tresvant, Ronnie DeVoe, Ricky Bell in Johnny Gill so na koncu tudi stopili na oder in se za nagrado zahvalili z venčkom uspešnic, med katerimi so bile Mr. Telephone Man, Can You Stand The Rain in If It Isn't Love.

Največji večer za hiphop in r'n'b v letu je zaznamovala še ena združitev. Po 18 letih so prvič spet stopile skupaj na oder članice skupine Xscape. Kandi Burruss, LaTocha Scott, Tamika Scott in Tameka “Tiny” Harris so obujale "zlata" 90. leta prejšnjega stoletja s skladbami Understanding, Who Can I Run To in Just Kickin' It.

Večer so zaznamovali tudi nastopi Bruna Marsa (z uspešnicama 24K Magic in Sorry) in Kendricka Lamarja, ki je presenetil občinstvo s tem, ko je na odru združil moči s Futurom. Mars je sicer domov odnesel nagrado za najboljšega r'n'b/popizvajalca, Lamar pa za hiphoperskega izvajalca.

Posebno zahvalo in nagrado je prejel Chance the Rapper, ki je pri 24 letih prejel nagrado za dobrodelno udejstvovanje - za čikaške javne šole je zbral skoraj 1,8 milijona evrov. Prek videa pa se mu je za zbrani denar zahvalila kar nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Michelle Obama. "Chance mladim dokazuje, da so pomembni," je dejala Obamova.

Največ nagrad - pet - je osvojila novopečena mama dvojčkov Beyoncé, ki je ni bilo na podelitvi. Njeno vitrino bodo med drugim napolnile nagrade za najboljši album (Lemonade), najboljšo r'n'b/popizvajalko, videospot leta (Sorry). A večer je bil zmagoslaven tudi za njeno mlajšo sestro Solange, ki je praznovala prav včeraj 31. rojstni dan.

Večer pa so zaznamovale tudi močne balade, ki so jih v živo izvedli Tamar Braxton, Maxwell in Mary J. Blige. Ta je izvedla skladbo Strength of a Woman z zadnjega albuma, na katerem je zbrala čustvene izpovedi o svoji ločitvi.

Podelitev nagrad pa ni minila niti brez omembe raperja Prodigyja, ki se je poslovil prejšnji teden. Ikoni hiphopa sta se poklonila njegov partner v zasedbi Mobb Deep Havoc in raperka Lil Kim.

Spodaj si lahko ogledate seznam nagrajencev.

Videospot leta: Bruno Mars - 24K Magic; Beyoncé - Sorry

R&B/pop izvajalec leta: Bruno Mars

R&B/pop izvajalka leta: Beyoncé

Hiphop izvajalec leta: Kendrick Lamar

Hiphop izvajalka leta: Remy Ma

Novinec leta: Chance the Rapper

Album leta: Beyoncé - Lemonade

Skupina leta: Migos

Nagrada za najboljši gospel: Lecrae

Sodelovanje leta: Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz - No Problem; Migos feat. Lil Uzi Vert - Bad and Boujee

Nagrada za mlado zvezdo: Yara Shahidi

Nagrada občinstva: Beyoncé - Sorry

Nagrada Centric: Solange - Cranes In the Sky

Nagrada za režijo leta: Beyoncé in Kahlil Joseph - Sorry

Najboljši igralec: Mahershala Ali

Najboljša igralka: Taraji P. Henson

Najboljši film: Hidden Figures

Športnika leta: Serena Williams in Stephen Curry

Nagrada za dobrodelnost: Chance the Rapper

Nagrada za življenjsko delo: New Edition

Najboljši mednarodni izvajalec (Evropa): Stormzy

Najboljši mednarodni izvajalec (Afrika): Wizkid

K. K., foto: Reuters