Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell so se z oboževalci še enkrat poslovili od Benningtona. Foto: Reuters Repertoar:- Numb - Shadow of the Day (Ryan Key)

- Leave Out All the Rest (Gavin Rossdale)

- Somewhere I Belong (Takahiro "Taka" Moriuchi)

- Castle of Glass (No Doubt in Alanis Morissette)

- Rest (Alanis Morissette in Mike Farrell)

- Nobody Can Save Me (Steven McKellar in Jon Green)

- Battle Symphony (Jon Green)

- Sharp Edges (Ilsey Juber)

- Talking to Myself (Ilsey Juber)

- Heavy (Kiiara in Julia Michaels)

- One More Light

- Looking for an Answer (Mike Shinoda)

- Waiting for the End

- Crawling (Oliver Sykes in Zedd)

- Papercut (Machine Gun Kelly)

- One Step Closer (Ryan Shuck, Amir Derakh in Jonathan Davis)

- A Place for My Head (Jeremy McKinnon)

- Rebellion (Daron Malakian, Shavo Odadjian in Frank Zummo)

- The Catalyst (Deryck Whibley, Frank Zummo in Jon Green)

- I Miss You (Blink-182)

- What I've Done (Blink-182)

- In the End

- Iridescent

- New Divide

- A Light That Never Comes (Steve Aoki, Bebe Rexha in Frank Zummo)

- Burn It Down (M. Shadows)

- Faint (M. Shadows)

- Bleed It Out

- One More Light (remix od Steva Aokija) Na oder je stopila tudi žena pokojnega Talinda Ann Bentley. Foto: Reuters

Foto: Čustven poklon Linkin Park in prijateljev Chesterju Benningtonu

Večer uspešnic skupine Linkin Park

29. oktober 2017 ob 12:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vsa pozornost je bila usmerjena v mikrofon, obdan z zelenjem, sredi velikega odra, za katerim v petek zvečer v dvorani Hollywood Bowl ni stal nihče. Soj luči je bil usmerjen vanj, a tistega, katerega bi vsi želeli, da bi stal za njim, ni bilo.

Pet članov skupine Linkin Park je v temi začelo s preigravanjem skladbe Numb, medtem ko je luč osvetljevala zgolj prostor pred njimi. Vlogo Chesterja Benningtona so prevzeli obiskovalci, ki so začeli s prepevanjem omenjene skladbe.

Ti so se zbrali sredi Los Angelesa, da bi se poslovili od svojega idola skupaj z njegovo skupino in prijatelji, ki so stopili na oder. Na koncertu, kjer so v prvi vrsti slavili življenje v čast Benningtona, so nizali uspešnico za uspešnico.

"Ta nastop bo verjetno ena izmed najtežjih stvari, za katere smo se kdaj koli odločili, da jih izpeljemo," je dvorano, kjer je zavladala tišina, nagovoril pevec in MC Mike Shinoda ter nadaljeval: "Nimam besed."

Še za en večer - za enkrat zadnji - so Shinoda, Brad Delson, Rob Bourdon, Dave Farrell in Joe Hahn spet lahko tvorili Linkin Park. S pomočjo številnih prijateljev, ki so poskušali zapolniti prostor, kjer bi stal Bennington.

Kljub tragediji, ki jih je združila nazaj na odru, so se preostali člani Linkin Park trudili dostojno izpeljati koncert in celo nanj vrnili nasmehe - tudi med obiskovalce. Ko se je na velikem zaslonu za skupino začel predvajati videosposnetek z YouTuba, kjer je Bennington pred nekim koncertom ogreval s prepevanjem izmišljene skladbe o samorogih in lizikah, se je po koncu Shinoda pošalil: "Saj niste pravkar peli na posnetek z YouTuba?"

Le kako ne bi? To je bila znova priložnost, da so slišali Benningtonov glas. "Koncert je bil zelo čustven," je dejala ena izmed obiskovalk za Los Angeles Times in nadaljevala: "Vesela sem, da sem lahko slavila življenje Benningtona z njimi."

Peterici preostalih članov Linkin Park so se na odru pridružili izvajalci, kot so Alanis Morissette, Blink-182, No Doubt (brez pevke Gwen Stefani), Korn, Kiiara, Sum 41, Julia Michaels in Avenged Sevenfold. Videosporočila z lepimi besedami pa so posneli tudi člani skupine Metallica, Jared Leto in Paul McCartney.

Koncert je še enkrat več pokazal, da se preostali člani še naprej borijo z Benningtonovo odsotnostjo. Z izgubo pa se borijo tudi člani njegove družine. Tako je na oder stopila tudi Benningtonova soproga Talinda, ki je na kratko spregovorila o pevčevem boju z depresijo in dolgoletnim udejstvovanjem v dobrodelnosti.

Usoda Linkin Park še naprej neznana

Na koncu poklona je Shinoda na klavirju zaigral tudi novo skladbo na klavirju Looking For An Answer, ki jo je napisal osem dni po Benningtonovi smrti - ter jo izvedel s čustvi, ki jih je pustil v skladbi: bolečino in obžalovanjem.

Nihče pravzaprav ne ve, kakšna bo usoda Linkin Park. Toda za zdaj ostaja le koncert, na katerem so pustili, da so se oboževalci lahko dostojno poslovili od Benningtona.

Posnetek koncerta in fotoutrinke z njega si lahko pogledate spodaj.

K. K.