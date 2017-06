Foto in video: Glasbeniki s koncertom v Manchestru proti sovraštvu in terorizmu

Glasbena industrija stopila skupaj

5. junij 2017 ob 12:43

Manchester - MMC RTV SLO

Britanci kljub dvema terorističnima napadoma v zadnjem času svetu sporočajo, da se ne bodo vdali sovraštvu. To so dokazali tudi s koncertom, ki ga je organizirala Ariana Grande, udeležilo pa se ga je več kot 50 tisoč ljudi.

Skoraj dva tedna po terorističnem napadu, ki se je zgodil po končanem koncertu glasbenice Ariane Grande, se je zvezdnica vrnila v Manchester. Priredila je dobrodelni koncert za žrtve napada, na odru pa so se ji pridružili številni glasbeni zvezdniki.

"Rada bi se vam zahvalila, da ste se zbrali v tako množičnem številu ter pokazali, da smo močni in združeni," je dejala zbranim. "Ljubezen, ki jo je mogoče čutiti, je točno tisto, kar svet trenutno potrebuje." Koncert je bil razprodan v zgolj šestih minutah, zbrati pa jim je uspelo približno 2,3 milijona evrov. Dogajanje na stadionu Old Trafford pa je pred računalniške in televizijske zaslone privabilo 14,5 milijona ljudi, ki so si ogledali prenos v živo, poroča BBC.

Pestro dogajanje na odru

Koncert je začel Marcus Mumford (Mumford and Sons) z minuto tišine v spomin na žrtve napada, sledila je zasedba Take That, ki je zapela uspešnico Shine, njihov nekdanji član Robbie Williams pa je nastopil z uspešnicama Strong in Angels. "Manchester je močen, mi smo močni, mi še vedno pojemo, pojemo svojo pesem," je dejal.

Kar nekaj zvezdnikov se je oglasilo tudi prek videosporočil: med drugim Bono, Stevie Wonder, Halsey, Bastille, Demi Lovato, Kings Of Leon, Rita Ora, Twenty One Pilots, Paul McCartney in David Beckham. Slednji je pojasnil, da ga je kot očeta napad močno užalostil. "To je dan, ki ga nikoli ne bom pozabil. Danes se spominjamo tistih, ki so trpeli, hkrati pa slavimo tudi duh tega čudovitega mesta."

Presenetil pevec zasedbe Oasis

Na oder so stopili še Pharrell Williams, ki se mu je pri izvedbi skladbe Happy pridružila Miley Cyrus, in Niall Horan, ki je napovedal tudi prvi nastop Ariane Grande - z zasedbo Black Eyed Peas je zapela skladbo Where Is the Love. Nato je sledil eden izmed bolj čustvenih nastopov večera. Predstavili so se člani lokalnega šolskega zbora, v katerem so med drugim tudi otroci, ki so preživeli napad v manchestrski areni.

Sledili so še nastopi Maca Millerja (partner Ariane Grande), Little Mix, Justina Bieberja, Katy Perry in Coldplay. Ravno slednji so z Ariano odpeli skladbo zasedbe Oasis Don't Look Back in Anger. Repertoarju so dodali še nekaj lastnih uspešnic, nato pa je vse zbrane s svojo prisotnostjo presenetil Liam Gallagher, ki je s Coldplay zapel skladbo Live Forever.

Koncert je Ariana zaključila s čustveno izvedbo pesmi Somewhere Over the Rainbow.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters