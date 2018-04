Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 19 glasov Ocenite to novico! Slabi dve uri plesno-pevskega šova spremljajo v glavnem skladbe, ki so zapete v španskem jeziku ob modernih popplesnih ritmih. Foto: Sandi Fišer V glavni vlogi je Karol Sevilla, ki se je za potrebe telenovele naučila celo kotalkati. Foto: Sandi Fišer Prihod glavne junakinje na oder. Foto: Sandi Fišer In prvi pozdravi. Foto: Sandi Fišer Repertoar: - Alas

- Siempre juntos

- Prófugos (v izvirniku jo izvajajo Soda Stereo)

- La vida es un sueño

- Invisibles

- Sobre ruedas

- Siento

- Mírame a mí

- Eres

- Chicas así

- Valiente

- Linda

- Música en ti

- I'd be Crazy

- Solo para ti

- Qué más da

- Alla voy

- Yo quisiera

- Un destino

- Valiente

- Vuelo

- Alas

S svojim šarmom in karizmo je osvojila na tisoče oboževalcev po vsem svetu. Foto: Sandi Fišer V glavnih vlogah nastopajo Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Valentina Zenere in Michael Ronda. Foto: Sandi Fišer Luna je skrbna, odgovorna in prijazna deklica, ki se v prostem času ukvarja s športom. Ima svoje sanje in k njim stremi. Foto: Sandi Fišer Pogled na razprodane Stožice. Foto: Sandi Fišer

Foto: Telenovela Jaz sem Luna obnorela mladino. Stožice obarvane v rožnato.

MMC na koncertu Soy Luna

4. april 2018 ob 08:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rožnate zastave so bile visoko v zraku, o zeleni barvi ni bilo niti sledu. Kako močno se je telenovela Jaz sem Luna prikupila slovenski mladini, je potrdil prvi razprodani koncert v areni Stožice. Drugi sledi drevi.

O tako močni noriji, ki je zadela mladino pred slabimi desetimi leti, ko je k nam prišla igralska zasedba telenovele Rebelde, tokrat ni bilo sledu. Deloma tudi zato, ker je bila povprečna starost obiskovalcev osem let - in ti še niso pripravljeni stati pred hoteli svojih idolov, kot so to pred njimi počeli najstniki neke druge generacije telenovel.

Mladi obiskovalci so si bili po koncu koncerta enotni v odgovorih, kako jim je bil všeč koncert: "Zelo." In kaj jih je tako prepričalo? Kot sta povedali devetletni Iza in Nija: "Kotalke. Pa glasba." Ob vprašanju, ali znata vse skladbe na pamet, pa je sledil sočasni odgovor: "Ja." Nad koncertom je bila zadovoljna tudi njuna mama Urška. "Super. Za otroke krasen koncert." In še dodala, da v njenih letih ni bilo takšnih koncertov: "Ko sem bila sama toliko stara, mislim, da ni bilo takšnih stvari. Je pa 'fajn', da so zdaj. Če so pa bile, so bile pa za starejše otroke - ne tako majhne."

Navdušenja ni skrivala niti devetletna Tija: "'Ful' dobro je bilo. Meni je bilo 'ful' všeč. Vse je bilo tako dobro." Dodala je še, da še ni zamudila dela telenovele. Razlog za zvesto spremljanje telenovele je preprost: "Zato, ker kotalkajo in kotalke so mi 'ful' všeč." Ob tem pa je še dodala, da sama kotalk še nima: "Si jih pa 'ful' želim."

In kaj je tako posebnega na glavni junakinji? Če vprašate devetletno Viktorijo, vam bo odgovorila: "Zato, ker je prijazna in dobrega srca in verjame v sanje." Mladenka je zelo uživala v koncertu, še najbolj pa ji je bil všeč konec: "Ko so vsi kotalkali. In ko so tisti konfeti poleteli." Po koncertu je bila zadovoljna tudi njena mama Polona, ki je podobno kot mama Urška dodala, da v njenih letih ni bilo nič podobnega koncertu Soy Luna Live. "Mogoče malo drago, ampak vredno svojega denarja. Otrok je zadovoljen. Tudi meni je bilo všeč, čeprav na začetku nisem vedela, kako bo. Ampak sem tudi sama zelo zadovoljna."

Osemletna Sara je koncert ocenila za "'ful' dober": "Vse mi je bilo všeč." Pri Luni pa ji je najbolj všeč, "da je prijazna". Hkrati pa je osemletnica priznala, koliko delov telenovele je do zdaj zamudila: "Ja, malo pa sem jih." Njena mama Nina je podobno kot ona zadovoljna zapuščala koncert: "Cena koncerta je bila sprejemljiva. Odvisno, kakšno vstopnico si izbral. Otrokom želiš vedno ustreči, ampak v popolni meri ne, ker za 'meet and greet' je bila cena malce previsoka (smeh). Drugače pa me je hčerka najela, da sem ves čas snemala in fotografirala koncert, sama pa je uživala," je povedala v smehu Nina.

Med obiskovalci smo srečali tudi mistra Slovenije leta 2016 Tilna Graha. "Zelo sem užival. Prišel sem s sestro - to je bila njena želja in mi ni žal," je povedal Grah in dodal: "Vse ima svojo ceno. Bilo je vredno tega, kar sem plačal. In mi ni žal." Njegova osemletna sestra Tajda je prav tako povedala, da ji je bil koncert všeč. Še najbolj pa: "To, da so govorili." In priznala, da ima doma kotalke, verižico, škatlo in nakit z motivi serije. Grah je ob tem še priznal, da je v letih, ko je bil star toliko kot sestra, oboževal Michaela Jacksona: "Ampak je takrat že umrl. In takrat bi dal vse, da bi lahko obiskal kakšen njegov koncert."

Ne samo osemletnice in devetletnice, na koncertu smo zasledili tudi starejše oboževalke. "Meni je Soy Luna zelo všeč. Je nekaj novega, ker kotalka, pleše in poje," je povedala skoraj štirinajstletna Zoja. "Nad njo sem navdušena in mi je Luna neke vrste idol. Zelo sem si želela obiskati koncert," je dodala njena trinajstletna prijateljica Anja. Serijo spremljajo od samega začetka in kaj najbolj občudujejo na Luni: "Da ima tak talent in da kotalka." Ko beseda nanese na njune sošolce, je zgodba malce drugačna: "Oni niso toliko navdušeni, kot me. Pravijo, da gledamo serijo za otroke, ampak nas to nič ne moti," je še dodala Anja.

In kako veliko je lahko navdušenje pri mladih, smo preverjali z vprašanjem, koliko spominkov iz telenovele imajo doma. Z najdaljšim odgovorom našega povpraševanja je postregla enajstletna Vanesa, ki je naštela: "Knjigo, torbico, zastavico, obesek, plakat, fotografije, čelado in ščitnike. Kotalke."

Kdo je ta Luna?

"Avtentična, odločna, spontana." To je opis televizijske junakinje Lune iz telenovele Jaz sem Luna (Soy Luna), za katero so ponoreli vaši otroci. Če ne vaši, pa zagotovo poznate zgodbo kakšnega znanca, ki je za svojega otroka prejšnji božič mrzlično iskal kotalke za 99,99 evra.

Gre za trženjsko premišljen projekt imperija Disney, natančneje njegove latinskoameriške veje, kjer so videli v telenovelah za mlade tržno nišo. Nič presenetljivega: že preučevalci medijskega občinstva v 80. letih prejšnjega stoletja – če izpostavimo zgolj Johna Tullocha in Alberta Morana – so si bili enotni: moški imajo raje "faktične" programe, ženske in otroci pa "soap", in dodali so, da se igrani program ukvarja predvsem z zasebno sfero, emocionalnim in domačim. Ter da percepcijo gledalca "soap opere" oziroma telenovele določa domišljija.

Zgodba deklice, ki je obnorela Latinsko Ameriko in Evropo, je preprosta: Glavna junakinja 12-letna deklica Luna (ki jo upodablja Karol Sevilla) se iz Mehike preseli v Argentino in tam spozna nove prijatelje. Vmes se seveda zaljubi. Predvsem pa sledi svojim velikim sanjam - da postane še boljša kotalkarica (mimogrede: kotalke so "in", rolerji so "out").

Osnovna strategija temelji na štirih trditvah: "svobodna sem", "to sem jaz", "jaz sem Luna", "To je, kar sem". Disneyjeva kreativna ekipa v Latinski Ameriki in v Evropi je združila svoje moči v kampanji: "Poiščimo pravi ton, strukturo in osebnost." In na koncu leta 2016 ob premieri dobesedno bombardirala družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Že v njih se je pojavil element, ki je naredil Luno drugačno od drugih - kotalke. Te so skupaj z grafiti, slušalkami in drugimi elementi urbane umetnosti pripomogli pri lažjem identificiranju mladih z Lunino zgodbo.

Ustvarjalci serije so s preprosto zgodbo ciljali na predšolske in osnovnošolske otroke - stare od štiri do dvanajst let. In mislili so na vse, saj je telenovela zunaj špansko govorečega sveta sinhronizirana. Tudi v Sloveniji. "Lunamanija" se je po poteh predhodnikov (kot je serija Rebelde) preselila z malih zaslonov v velike koncertne dvorane, saj je dobila svoj koncertni 'spin-off', ki je – kot smo lahko videli sinoči v Stožicah – pevsko-plesni šov, kjer so glavni junaki občasno na kotalkah.

Preden je šov, v katerem nastopa 14 mladih igralcev, prišel v Slovenijo, si ga je zgolj na prvi turneji po Latinski Ameriki lani ogledalo okoli 400 tisoč obiskovalcev. Številka je visoka, saj največji oboževalci serije na koncerte pridejo ob spremstvu odrasle osebe. To pa ne podvoji zgolj števila obiska, ampak tudi izkupiček od prodaje vstopnic.

Zasoljene cene za koncert

Cene za koncert v Stožicah so se gibale od 58 evrov za parter, do 80 evrov za "vip-predel", medtem ko je bilo treba za tribune odšteti 65 evrov za zeleni predel in 50 za rdeči. Če pa je bila želja res močna, so organizatorji poskrbeli za posebni "meet and greet" paket, ki je stal 500 evrov. Ko smo po koncertu starše še naprej spraševali o cenah, smo nekajkrat naleteli tudi na odgovor: "Čisto pretirane. Na otrocih služijo."

In kakšen je bil pravzaprav izkupiček za obiskovalce? Uro in 45 minut dolgi koncert s 23 skladbami (vse odigrane v živo), razgibano scenografijo z dvignjenim balkonom nad odrom in šestimi LED-zasloni, plesno-kotalkarsko predstavo v enem in vmesnimi (naučenimi) dialogi med nastopajočimi - večinoma v španskem jeziku in polomljeni angleščini. Ter seveda na koncu še konfeti (ki so navdušili zbrane).

A pričakovanja pred nastopom so bila visoka in tudi po njem na prav nobenem otroškem obrazu ni bilo mogoče zaznati razočaranja. Največji navdušenci so svoje sedeže (ti so bili tudi v parterju) zasedli že dobro uro pred koncertom in nekaj minut po 19. uri že nestrpno vreščali še pred prihodom junakov večera na oder. Kriki so se samo stopnjevali ob njihovem prihodu, ognjemetu po koncu prve skladbe večera Alas in prvem nagovoru nastopajočih po skladbah Siempre juntos in Prófugos (v izvirniku jo izvaja skupina Soda Stereo). "Pozdravljena, Ljubljana! Kako ste? Veliko ljudi je tu. Vau," so junaki pozdravili slovensko občinstvo v angleščini in največ odziva dobili na: "Vau."

Zmagovalni stavek: "Ljubljana, hvala!"

Niso se ustavili pri tem, saj so se trudili dvigniti začetno navdušenje z besedami: "Ste pripravljeni za najboljši šov na svetu? In da pojete z nami? Ste pripravljeni na ples?" S svojimi nagovori so največje aplavze sprožali ob omembi Slovenije, Ljubljane in zahvaljevanju v slovenščini z besedo "hvala". Za zmagovalno kombinacijo pa se je izkazalo, ko je Sevilla pred skladbo Sobre ruedas dejala: "Ljubljana, hvala!"

Omenimo lahko, da je bilo v primerjavi s koncertom Marcus & Martinus v Hali Tivoli, kjer je bila povprečna starost obiskovalcev (če odštejemo odrasle spremljevalce) 16 let, precej manj vreščanja med samimi skladbami. Sem in tja - drugače pa je občinstvo sledilo (ali pa vsaj poskušalo slediti) dinamično razgibanemu dramaturškemu loku, znotraj katerega so se izmenjevale izvedbe skladb in dialogi med igralci - kakor, da bi pred sabo gledali telenovelo v živo. Ob zvočni spremljavi.

Občinstvo je od vseh skladb večera najlepše sprejelo Valiente (ponovljeno dvakrat). Ter uvodni Alas in Siempre juntos, s katerimi so tudi zaključili predstavo. Veliko občudovanja sta poželi tudi baladi Solo para ti in Silento, ki ga je Ruggero Pasquarelli (oziroma bolje znan kot Matteo iz serije) napovedal z besedami: "Pred davnimi časi sem napisal to skladbo. Upam, da boste to nekoč razumeli: napisal sem jo za vas."

Besede, ki jih bodo res mnogi mladi obiskovalci znali ceniti šele čez nekaj let. Toda ostal bo spomin: spomin na (v večini primerov) prvi koncert. Naj bo to zaradi posnetkov, ki so jih za njih posneli osebni snemalci za en večer (torej starši) ali plakat za pet evrov, ki bo še nekaj mesecev visel na najbolj vidnem mestu sobe. Ali pa kape, trakovi za lase, mikrofoni, obeski za ključe, zastave, nalepke ... Možnosti za materialne spominke so že skoraj tako številčne, kot so epizode. In to samo na uradnih stojnicah. Že takoj ob prihodu iz arene so namreč stali še posamezniki, ki so za starši in njihovimi otroki kričali: "Pet evrov!"

Več utrinkov s koncerta si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer