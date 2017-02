Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Tom Petty ima za seboj več kot štiri desetletja dolgo glasbeno kariero. Foto: Reuters Neil Portnow je ob predaji nagrade povedal, da se je "Tom s svojo glasbo za vedno vtisnil v našo zavest". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Tom Petty imenovan za osebnost leta 2017

Prejel nagrado MusiCares

12. februar 2017 ob 14:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tom Petty je od ameriške diskografske akademije, ki podeljuje grammyje, prejel laskavo priznanje osebnost leta 2017, na slavnostni večerji pa so se mu poklonili stanovski kolegi.

"Rock n' roll gre naprej," je na slavnostni večerji, na kateri so mu podelili priznanje, ki nosi ime neprofitne organizacije MusiCares, oznanil 66-letni Tom Petty, ki je pred štirimi desetletji s skupino the Heatbreakers izdal svoj prvi album.

"Tom se je s svojo glasbo za vedno vtisnil v našo zavest. Njegova umetniška nadarjenost in njegova filantropija, za katero ni nikoli hotel priznanja, sta mu prinesla nagrado MusiCares," je ob predaji nagrade povedal vodja fundacije MusiCares in Ameriške diskografske akademije Neil Portnow. Fundacija, ki podarja nagrado, je bila ustanovljena 1989 in je namenjena glasbenikom v stiski, pomaga jim v finančnih težavah, zdravstvenih in osebnih stiskah ter pri "vprašanjih, ki neposredno vplivajo na zdravje in dobro počutje glasbene skupnosti".

"Organizacija, ki dejansko skrbi za ljudi v naši industriji"

Trikratnik dobitnik grammyja Petty se je ob prejetju nagrade po poročanju Billboarda zahvalil organizaciji, do katere čuti izredno spoštovanje: "To je organizacija, ki dejansko skrbi za ljudi v naši industriji. Poznam veliko ljudi, ki jih MusiCares podpira v resnično obupnih razmerah."

Tako kot vsako leto se je slavnostna večerja začela s tiho dražbo, na kateri so se zbrani lahko potegovali za edinstvene zbirateljske predmete, večerji pa je sledil koncert. Pettyju so se poklonili Don Henley, Foo Fighters, Jackson Browne, Lucinda Williams, George Strait, The Lumineers, Taj Mahal, Norah Jons in Chris Hillman.

Prihodke od koncerta in dražbe, skupaj so zbrali 8,5 milijona dolarjev, bo organizacija namenila glasbenikom in njihovim družinam, ki si zaradi finančne stiske ne morejo privoščiti zdravljenja, pa ga nujno potrebujejo.

Nagrado za osebnost leta so med drugim do zdaj prejeli Carole King, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Elton John, Paul Simon, Billy Joel, Bono in Bob Dylan.

Sa. J.