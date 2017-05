Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Od 12. maja do 1. avgusta U2 čaka 33 koncertov, 21 v Severni Ameriki in 12 v Evropi. Foto: Reuters Letos prihaja novi album skupine U2. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: U2 v Vancouvru začeli turnejo The Joshua Tree, julija v Evropi

33 koncertov v sklopu turneje

13. maj 2017 ob 17:20

Vancouver - MMC RTV SLO

Irski rockerji U2 so v Vancouvru začeli težko pričakovano turnejo The Joshua Tree, s katero bodo skupaj obiskali 33 mest v Severni Ameriki in Evropi.

Prvi so glasbeni poslastici, ki so jo rockerji priredili v sklopu praznovanja 30. obletnice albuma The Joshua Tree, prisluhnili v Vancouvru, v mestu, ki ga člani zasedbe obožujejo, kot je povedal frontman skupine Bono.

Poleg 11 skladb z omenjenega albuma, med njimi so uspešnice, kot so With or Without You, Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, In God's Country in Bullet The Blue Sky, so Irci v Vancouvru prvič v živo izvedli pesem Red Hill Mining Town, za piko na i pa so koncert zaprli z novo pesmijo The Little Things That Give You Away, ki so jo predstavili premierno.

Pesem bo na albumu Songs of Experience (datum izdaje še ni znan), ki sledi albumu iz leta 2014 Songs of Innocence.

V nedeljo bodo nastopili v Seattlu, po koncertih po Severni Ameriki pa sledi koncertiranje po Evropi - nastopili bodo v Londonu, Berlinu, Rimu, Barceloni, Dublinu, Parizu, Amsterdamu in za konec turneje še v Bruslju.

Zanimanje za turnejo je neverjetno - v 24 urah po začetku lova na vstopnice so prodali 1,1 milijona vstopnic. Vstopnice so pošle ekspresno hitro, zato so naknadno dodali še nekaj koncertov - v Rimu, Londonu, Amsterdamu, Chicagu in Pasadeni bodo tako nastopili dvakrat.

Na turneji po Severni Ameriki jih bodo spremljali Mumford & Sons (nastopili so v Vancouvru), The Lumineers in OneRepublic. Zasedba Noel Gallagher's High Flying Birds pa bo ogrevala občinstvo v Evropi.

D. S., foto: Reuters