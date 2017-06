Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Najbolj pestro festivalsko vzdušje bo tudi letos v Tolminu, ki bo gostil kreativni tabor Sajeta, MetalDays, Punk Rock Holiday, Overjam Reggae Festival in MotörCity. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Maribor bo znova dihal z Lentom, ki praznuje 25. obletnico obstoja. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Tudi letošnje poletje bo minilo brez festivalov, kot so bili Schengenfest, Rock Otočec, ŠVIC in KKŠ Summer Fest. Foto: MMC RTV SLO Na Punk Rock Holiday se vračajo stari znanci Anti-Flag. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Vroče festivalsko poletje pri nas - od Geldofa do Mansona

Festivalsko poletje v Sloveniji

17. junij 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

MetalDays, Punk Rock Holiday, Lent, Gora Rocka, Pivo in cvetje, Overjam Reggae Festival, MotörCity, Urbano dejanje in Festival urbane kulture so najbolj odmevne festivalske postojanke letošnjega poletja pri nas.

Slovenska poletna festivalska mreža tudi letos ostaja brez festivala Schengenfest, prav tako je svoj "odmor" za eno leto podaljšal študentski festival ŠVIC, poslovil se je tudi koroški študentski festival KKŠ Summer fest. Že od leta 2013 pa festivalski utrip ostaja brez Rock Otočca.

A ob odsotnosti starih imen, se bodo letos prvič predstavili Stellar Beat na akumulacijskemu jezeru v Rogozi pri Mariboru. Osrednje ime bo didžej Fedde Le Grand, na festivalu pa se bodo še zvrstili Valentino Kanzyani, Pretty Pink, Mike Vale, David Temessi, Paolo Barbato in drugi.

V Občini Hoče - Slivnica so pobudo za festival z veseljem sprejeli, saj si že vrsto let prizadevajo za ureditev območja ob jezeru, ki se nahaja nedaleč od mariborskega letališča. Poleg glasbe, ki bo odmevala z dveh odrov, bo konec tega meseca v sklopu festivala organizirana tudi vrsta dnevnih aktivnosti na plaži ob jezeru.

Svojo premiero bo doživel MotörCity v Tolminu, ki bo avgusta ponudil širok nabor blues-rockovske glasbe. Med odmevnejšimi tujimi nastopajočimi pa bodo predstavili Chris Thomas King, Hans Theessink & Terry Evans ter Henrik Freischlader. Festivalsko dogajanje na Sotočju se bo začelo že 3. julija s kreativnim festivalom Sajeta, ki bo trajal vse do 9. julija. Ob tem je treba omeniti, da je Punk Rock Holiday razprodan že od septembra.

Ljubljana bo poleg pestrega programa na Festivalu Ljubljana (omenimo samo muzikala Mama Mia! in Vesna, koncert Poletna noč, akustični koncert Tomaža Domicelja v Križankah, tradicionalni koncert Vlada Kreslina z gosti, koncert Marko Hatlak & FUNtango) gostila tudi Festival urbane kulture.

Ta bo na različnih prizoriščih po Ljubljani potekal med 30. junijem in 1. julijem, ko bo čez 30 glasbenikov, skupin, pevcev in didžejev na okoli 10 lokacijah, pripravilo program za sladokusce, vse prireditve na mestnih prizoriščih bodo brezplačne, ker želijo organizatorji z njimi predstaviti koncept in vizijo novega Festivala urbane kulture – plačljivi bodo le klubski "afterji". Med drugim organizatorji napovedujejo koncerte Jazzanove s pevcem Paulom Randolphom, Booka Shade v živo, Frank iz Fun Lovin' Criminals, JAMU (oz. JAMirko x Murat Beattape)

Avgustovski festival Urbano dejanje pa se iz zavetja Tobačne seli na Kongresni trg. Med 7. in 13. avgustom bodo organizatorji znova ponudili sedem dni glasbe in kulture. Na odru pa se bodo med drugim zvrstili Bad Copy, Zmelkoow, Čedahuči in Severa Gjurin, Zlatko, Uroš Perić, Koala Voice ...

Spodaj smo zbrali pregled najbolj odmevnih poletnih festivalov pri nas.

Klavdija Kopina