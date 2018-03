Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Glasbenik je znan po ekstravagantnem in barvitem slogu oblačenja in odrskih vragolijah. Foto: Reuters Občasno na odru igra harmoniko, klavir ali bobne. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Vse najboljše za 70. rojstni dan, Steven Tyler!

Pevec skupine Aerosmith praznuje

26. marec 2018 ob 10:12

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Pevec bostonskih rokerjev zasedbe Aerosmith, ki se ga je zaradi velikega glasovnega razpona in zanj značilnega kričanja prijel tudi vzdevek Demon kričanja, Steven Tyler je dopolnil 70 let.

Tyler se je kot Steven Victor Tallarico rodil 26. marca 1948 v New Yorku. Zaslovel je kot pevec skupine Aerosmith, katere začetki segajo v leto 1970. Kmalu po nastanku je zasedba izdala albuma, ki sta zaznamovala zgodovino težkega rocka Toys in the Attic (1975) ter Rocks (1976) z uspešnicami, kot so Dream On, Sweet Emotion in Walk This Way.

Glasbenik je konec 70. let prejšnjega stoletja in na začetku 80. zapadel v odvisnost od mamil in alkohola, priljubljenost zasedbe pa je precej upadla. Tylerja in kitarista skupine Joeja Perryja so poimenovali celo toksična dvojčka. Leta 1986 je Tyler uspešno prestal program odvajanja od drog, člani skupine Aerosmith pa so ponovno pridobili priljubljenost, ko sta se s Perryjem pojavila v izjemno uspešni priredbi njihove skladbe Walk This Way, ki so jo podpisali Run-DMC.

Nato so člani zasedbe svojo vrnitev na glasbeno sceno zaznamovali z uspešnimi albumi, kot so Permanent Vacation (1987), Pump (1989), Get a Grip (1993) in Nine Lives (1997), s katerih se je na lestvicah najuspešnejših singlov pojavilo kar trinajst skladb, skupina pa je v obdobju izida omenjenih albumov prejela številne nagrade.

Na višku ustvarjanja zasedbe se je Tyler proslavil kot ena najprepoznavnejših rockovskih ikon. Od konca 80. let prejšnjega stoletja je pevec privolil v kar nekaj solističnih glasbenih sodelovanj, med drugim z Aliceom Cooperjem, skupino Mötley Crüe, Santano in P!nk. Preizkusil se je tudi kot igralec in napisal izredno dobro prodajano knjigo spominov.

Kljub manjšim pretresom Aerosmith še po 48 letih ostajajo na sceni, Tyler pa se je šele pred dvema letoma opogumil in objavil samostojni album s pridihom kantrija We're All Somebody from Somewhere, na katerem je tudi uspešnica Love Is Your Name. Z njim prihaja poleti na evropsko turnejo - najbližje nam bo nastopil v Trstu.

K. K.