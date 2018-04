George Ezra: Večen nasmeh na obrazu mi ne dela nobenih uslug

Kritiki nad njegovim najnovejšim albumom niso navdušeni

8. april 2018 ob 10:40

London - MMC RTV SLO

George Ezra, priljubljeni britanski pevec, ki je prepoznaven predvsem po svojem sproščenem slogu in večnem nasmehu na obrazu, priznava, da mu umirjena narava in dobra volja v pevski karieri ne delata nobenih uslug.

Za britanske medije je priljubljeni pevec povedal, da si pogosto obljubi, da se na koncertih ne bo ves čas smehljal. Včasih si namreč zaželi, da bi si tudi sam lahko ustvaril podobo zvezdnika, ki mu je mar le za samega sebe in za glasbo, ki jo ustvarja.

Vendar je za BBC poudaril, da mu tega ne dovoljuje njegova narava. "Ko pridem na oder, se po prvih dveh pesmih popolnoma sprostim, začutim glasbo in se nasmeha vse do konca koncerta ne morem znebiti," je dodal in poudaril, da mu dobra volja, ki jo je pogosto mogoče začutiti tudi v besedilih, ritmu in melodiji njegovih pesmi, v svetu glasbe ne služi prav dobro.

Kritiki so najnovejši album 24-letnega ustvarjalca, naslovljen "Staying at Tamara's" namreč označili za "preveč nezahteven" in "preveč prijazen", saj so številni mnenja, da bi dodelane in poglobljene pesmi morale izražati predvsem bolečino in človekove notranje boje.

Ob kritikah je pevec poudaril, da vedno ustvarja glasbo, s katero se lahko čustveno poveže, zato se svojemu slogu ne bo odpovedal. Prav tako pa so nad njegovo glasbo navdušeni številni, njegove pesmi so namreč na vrhu glasbenih lestvic, njegovi albumi pa med najbolj prodajanimi.

K. Ši.