Glasbeni festival ob Kolpi vabi z Laibachom in Magnificom

Po Schengenfestu prvi tovrsten festival ob Kolpi

1. avgust 2018 ob 14:56

Kostel - MMC RTV SLO, STA

V Fari v občini Kostel se začenja ogrevanje pred tridnevnim festivalom Castle Kolpa, kjer so med glavnimi nastopajočimi Laibach, Clawfinger, Plavi orkestar, Magnifico, Big Foot Mama, S.A.R.S. in Hladno pivo.

Castle Kolpa je nov festival, ki glasbenim navdušencem ponuja druženje ob glasbi neposredno ob reki Kolpi. Organizatorji so dogajanje razdelili na tri odre - glavni, oder ob plaži in areno - na katerih se bodo zvrstili tako domači kot tuji izvajalci.

Za najbolj zagrete je festival svoja vrata že odprl in jim bo ponudil nastope zasedb Koala Voice, domačinov 2B in Allstar Orchestra.

Po ogrevanju se bo uradni program začel v četrtek, kjer bodo na glavnem odru nastopili švedski rap medalci Clawfinger in Big Foot Mama, Hladno pivo, Prismojeni profesorji bluesa in Stray Train. Na odru ob plaži bodo zbrane zabavali Period VI, No Agenda, Spotless Minds in Jegilja, areno pa bodo napolnili DJ-ji Mike Prob, Sander Logar, Matt The House Fox in Leon B.

Vrhunec dogajanja organizatorji napovedujejo v petek, ko bodo na glavnem odru nastopili Laibach in S.A.R.S., poleg njih pa se bodo na na glavnem odru zvrstili še Happy Ol' McWeasel, Jackson ter Gramophonedzie Live Experience. Od DJ-jev se obetajo Chatte Noire, D Kokks, Maniacs in Charlie Butter Fly, dogajanje pa bodo sklenili še MC Mike, Jackie DJ, Angel Anx in Shipe.

Na sklepni večer bodo na glavnem odru nastopili Hamo & Tribute 2 Love, Brkovi in Ice On Fire, vrhunec dogajanja bo s koncertom Magnifica, večer pa bodo sklenile glasbene legende, ki sestavljajo zasedbo Plavi orkestar in jih poznamo po uspešnicah, kot so Od rodjendana do rodjendana in Bolje biti pijan nego star. Na plaži bodo nastopili Lost Void, Sillycons, The Wet in Lumberjack, v areni pa bo med drugim svojo glasbo predstavil tudi DJ Paolo Barbato.

Poleg pestrega glasbenega programa obljubljajo tudi obfestivalsko dogajanje. Obiskovalcem bodo med drugim ponudili tudi gledališke predstave, za osvežitev in počitek pa jim bo kadar koli na voljo plaža ob reki Kolpi.

