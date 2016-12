Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! 35-letna Otočanka pravi, da je njen veliki cilj uspeti kot raperka. Foto: YouTube Honey G je novi fenomen z Otoka. Foto: YouTube Prva, ki je verjela vanjo, je bila nekdanja žena Ozzyja Osbourna. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Honey G: Otoška tarča posmeha, ki je pretentala dvomljivce

Spoznajte Honey G

24. december 2016 ob 13:12

London - MMC RTV SLO

Je gospa s sončnimi očali, ki je osupnila Otočane. 35-letna raperka, ki sliši na ime Honey G, je do prepoznavnosti prišla z nastopi na britanskem X Factorju, toda le malokdo je verjel v njen uspeh.

Morda še bolj kot Honey G je Otočane najprej osupnila žirantka Sharon Osbourne, ki jo je spustila skozi avdicije do prvega nastopa v živo. Gledalci in stroka so najprej gledali na njo kot na tarčo posmeha. Celo nekdanje zmagovalke X Factorja Little Mix so jo označile za šaljivko, ki naj bi bila igralka. A izkazalo se je drugače.

V finalu (v katerem je prikazala impresiven venček hiphop uspešnic) ni zmagala, toda Honey G se ni predala. Še več, izdala je svoj prvi singel, ki ga je naslovila The Honey G Show, v katerem v najboljši možni luči oponaša svojo vzornico, raperko Missy Elliot.

Kar se je začelo kot točka posmeha v oddaji, je preraslo v potencial za nov produkt glasbene industrije. In kdo je gospa s sončnimi očali? Njeno pravo ime je Anna Georgette Gilford. "Svoje srednje ime sem spremenila iz Ruth v Georgette, potem ko mi je umrla babica. Spremenila sem ga v njen spomin. Moje pravo ime je bilo včasih Anna Ruth Gilford," je dejala za The Mirror avgusta. Leta 2000 je ustvarila lik Honey G.

Še pred tem je skrbela za glasbo v lokalnih nočnih klubih, od leta 2000 pa je bila rezidentka v klubu Gas. "Potem ko sem vrtela glasbo v klubu Insomnia, sem spoznala nadarjeno MC-jevko in pevko MC Krazie. Skupaj sva ustanovili skupino Female Phenomena. Nastopali sva po celi Veliki Britaniji, v različnih klubih po Manchestru, Blackpoolu in Nottinghamu," je pojasnila Honey G.

Ko je odraščala, je poslušala klasično glasbo. Je hčerka klasične pianistke (mama prav tako igra kitaro) in zobozdravnika. Šolala se je v dveh zasebnih šolah. Po izobrazbi je računalničarka in vodi svoje podjetje. "Ne gre mi dobro. Trenutno sem v dolgovih in iščem način, kako naj pobegnem iz svojega življenja," je priznala v enem izmed intervjujev.

Cilj: glasbena kariera

Njen cilj je, da postane prepoznana po celem svetu. "Moj rokovnik je poln. Imam številne nastope in gostovanja, prav tako pa sem pravkar izdala svoj singel," je priznala v pogovoru za Daily Star.

"Hočem kupiti hitre avtomobile in novo hišo. Hočem si podariti luksuzne počitnice in mogoče leteti na zasebni otok z zasebnim letalom," je še dodala raperka.

