Infografika: Nude – 25 let skupine, ki je spisala poklon elementu L

MMC-jev pogovor z Gabrom Maroltom

4. maj 2018 ob 06:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se, kakor da so pred kakšnim tednom razprodali Križanke, kjer so praznovali 20. obletnico delovanja, toda v resnici od tega mineva pet let. In to je tudi priložnost za nov večji koncert članov skupine.

Skupina je nastala leta 1993, ko sta se srednješolca, Boštjan Dermol in Gaber Marolt, sicer sošolca, odločila ustanoviti glasbeno skupino, predvsem zaradi podobnega glasbenega okusa. Skupina se je leta 1997 pojavila s prvo uspešnico Povej mi zakaj. Nato pa so sledile skladbe Rola, Balon, Narobe svet, Šiz'd best ... Petkrat so nastopili na Emi, nazadnje leta 2014.

Leta 1999 so s pesmijo Ši'z d best osvojili 13. mesto. Dve leti pozneje z Ni čist greh deseto mesto. Leta 2005 so osvojili šesto mesto s pesmijo Tako lepo si zlomila mi srce, dve leti pozneje pa s pesmijo Element L peto mesto. "Element L je postala tisto leto najbolj predvajana skladba na nacionalnem radiu. In spomnim se tega, da smo strašno veliko vadili spremljevalne vokale, ker smo imeli štiri vokale linije. In letati s skafandri po odru je bilo pravo doživetje," se je spominjal Marolt.

Svoj zadnji album, sicer EP-plošček Vzpon LCD generacije - Analogna ljubezen, so izdali leta 2013, s katerim so napovedali svoj vstop v digitalno obdobje. Zdaj pa je prišel znova čas za vpogled v preteklo delovanje. "Prav je, da človek vsake toliko malo praznuje. Nekaj za nazaj, malo za naprej. Četrt stoletja je že lepa doba. Sicer pa je najlepši del ta, da z veseljem ustvarjamo, da z veseljem stojimo na odru, kar pa je seveda ob našem občinstvu neprecenljivo. Hvala za vseh 25," je poudaril Marolt.

Ključne prelomnice v zgodovini skupine Nude si lahko pogledate v spodnji infografiki.

Klavdija Kopina