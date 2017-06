INmusic razprodan, v Zagrebu pričakujejo skoraj 90.000 prenočitev

NME je festival uvrstil med 12 najboljših

14. junij 2017 ob 11:41

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V zadnjih letih vse bolj prepoznaven zagrebški glasbeni festival INmusic, kjer bodo letos nastopili Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Flogging Molly in drugi, je že teden dni pred začetkom razprodan.

Kot so se pohvalili organizatorji, je pestra paleta nastopajočih očitno prepričala obiskovalce, ki so zadnje vstopnice za festival, ki se bo začel v ponedeljek in bo trajal do srede, pokupili v začetku tedna. Kot omenjeno bodo v Zagrebu letos osrednji glasbeni gostje Kings of Leon in Arcade Fire, obiskovalci pa bodo imeli možnost slišati tudi številne druge, kot so: Alt-J, Kasabian, Flogging Molly, Michael Kiwanuka, Slaves, Kel Assouf, Orchestra Baobab, Booka Shade, Danko Jones, Public Service Broadcasting, Th' Legendary Shack Shakers, The Strange, Darko Runder, Repetitor itd.

Organizatorji v treh festivalskih dneh tako pričakujejo več kot 80.000 obiskovalcev iz 60 držav, pri čemer pa poudarjajo, da je glasbeni dogodek pomemben tudi za zagrebški (in hrvaški) turizem, saj so v tem času turistične nastanitve zasedene kar 75-odstotno - kot navajajo, je pričakovati, da bodo v Zagrebu med 19. in 21. junijem gostili okoli 87.000 turistov. Ob predpostavki, da bo vsak obiskovalec v treh dneh zapravil 100 evrov, se tako pri sosedih veselijo kar dodatnih 8,7 milijona evrov prihodkov, so se še pohvalili organizatorji.

Festival INmusic je sicer revija NME letos uvrstila med 12 najbolj priljubljenih festivalov na svetu, v koš s precej bolj prepoznavnimi festivali, kot sta angleški Glastonbury in kalifornijska Coachella.

T. K. B.