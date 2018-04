Irski lomilci najstniških src Boyzone se dokončno razhajajo

Oboževalci so razočarani

28. april 2018 ob 13:49

London - MMC RTV SLO

Irska glasbena skupina Boyzone letos praznuje 25. obletnico ustanovitve, mnogi pa so si obetali, da se bo ob tem pomembnem trenutku skupina ponovno združila. Člani skupine so razkrili, da do tega ne bo prišlo - obljubljajo pa, da se bodo poslovili v stilu.

Skupina bo pred dokončno razpustitvijo izdala še zadnji studijski album, odpravili pa se bodo tudi na turnejo. Album člani skupine ustvarjajo ob pomoči Eda Sheerana in Sama Smitha, Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham in Shane Lynch pa se bodo z zadnjim albumom poklonili svojemu pokojnemu kolegu Stephanu Gatelyju, ki je umrl leta 2009. "Ko se je poslovil naš kolega Stephan smo ravno snemali nov album. Takrat smo se spraševali, ali bi bilo najbolje odnehati. Spraševali smo se, ali njegova smrt pomeni konec naše glasbene skupine," je za britanske medije povedal Shane Lynch.

Prišel je čas, da se dokončno razidejo

Irski lomilci najstniških src v 90. letih prejšnjega stoletja so lani z napovedjo zelo verjetne vrnitve navdušili številne oboževalce. Takrat je neimenovani vir za tabloid The Sun povedal: "Vrnitev Boyzone leta 2018 je zelo verjetna. Takrat bodo praznovali 25 let od ustanovitve in ob tej priložnosti želijo pripraviti nekaj posebnega."

Osrednji član skupine (ki je zgradil tudi najuspešnejšo samostojno kariero) Ronan Keating je lani dejal, da pogreša svoje nekdanje "soborce". O praznovanju 25. obletnice pa je povedal: "V mislih imamo različne ideje - ne vemo še, ali bo šlo za album ali turnejo - vsekakor pa bomo naredili nekaj, da bomo primerno proslavili to obletnico."

Irska fantovska skupina se je pojavila leta 1993 in se - kot večina podobnih skupin - razšla. Toda leta 2013 so se vrnili na posebno turnejo ob praznovanju 20. obletnice delovanja. Po koncu turneje je eden izmed članov skupine Keith Duffy združil moči z nekdanjim članom skupine Westlife Brianom McFaddnom in ustanovil "superskupino" Boyzlife.

K. Ši.