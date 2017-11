Iztok Mlakar po devetih letih izdal nov album

Album je naslovil Porkaeva!

22. november 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Devet let po enem izmed najbolje prodajanih slovenskih albumov prejšnjega desetletja Romance brez krjance je primorski bard Iztok Mlakar izdal dolgo pričakovani novi, peti studijski album.

Na albumu, ki ga je naslovil Porkaeva!, je devet ravno prav zabeljenih songov, ki so bolj svetli od tistih na predhodnih izdajah. "Več let, kot je za mano, manj pesimizma je v mojem doživljanju sveta," je povedal Mlakar med nedavno predstavitvijo albuma na Valu 202.

"Ironija, ironična distanca, humor, smeh in nasmeh so plodovi zrelosti," je še dodal. Že v Pašjonu je segel po svetopisemski motiviki: "Ta mitologija je del vseh nas, pa če si veren ali ne. Vedno pravim, da Bog že ve, zakaj me je napravil ateista."

Pogovor z Mlakarjem ob izdaji albuma za Radio Koper si lahko preberete na tej povezavi.



Mlakarja v skladbah tudi tokrat spremlja glasbenik David Šuligoj. "Več kot narediš, več moraš delati. To je eno tako, čudno prekletstvo. Sladko, saj zato tudi delaš, da ima en svoj odziv, ampak čaka me še ogromno stvari in verjetno, ko bo kakšen dan prost, bom hiberniral, tako kot kakšen polh pozimi. Malo sem utrujen, ampak nič, kar ne bi kakšen 'fajn' spanec, pa kakšen 'glaž' vina popravil," je dejal Mlakar v pogovoru za Radio Koper.

Izid albuma je napovedal prvi singel z njega, ljubezenska pesem Šuolni, ki so jo lahko Mlakarjevi sledilci že lahko že slišali v gledališki uspešnici Pašjon in na Mlakarjevih nastopih.

K. K.