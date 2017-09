Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Timberlake je uresničil svojo veliko skrito željo. Foto: Reuters Paul McCartney in Dave Grohl sta zelo dobra prijatelja. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Foo Fighters na Glastonburyju po skoraj 20 letih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Justin Timberlake - tisti slavni gost na novem albumu Foo Fighters

Na albumu tudi sir Paul McCartney

6. september 2017 ob 19:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dave Grohl in druščina so nekaj mesecev namigovali, da se jim bo na novem albumu Concrete and Gold pridružil prav poseben slavni gost. Mediji so ugibali, ali bo to Adele ali celo Taylor Swift. Na koncu je ta čast doletela Justina Timberlakea.

Nekdanji član skupine N'Sync, ki je zgradil zavidljivo samostojno kariero, se je po poročanju revije Rolling Stone mudil v bližini studia, kjer so snemali Foo Fighters svoj novi album. Novi material mu je bil zelo všeč in kmalu je občudovanje preraslo v prijateljstvo. Grohl je o začetku njunega sodelovanja povedal: "Pila sva viski na parkirišču. Res je bil 'kul'. Večer pred odhodom je vprašal, ali bi lahko pel na albumu. 'Nočem se vsiljevati, toda hočem se pohvaliti pred prijatelji,' je rekel."

"Zato smo mu pustili, da na eni izmed skladb doda svoj vložek 'la la la'. Zadel je vsak ton. Rečem vam – iz tega fanta še nekaj bo," je še nadaljeval Grohl v šali. A Timberlake ne bo edini slavni gost na albumu, saj je Foo Fighters priskočil na pomoč celo sir Paul McCartney, ki je zaigral na bobne. "Tudi če bi mi ponudili, da igram ukulele, bi se verjetno pojavil v studiu," je povedal McCartney. Grohl pa je dodal, da je prav navdihujoče spremljati nekdanjega člana skupine Beatles. "Še vedno igra iz istega razloga, kot je začel, ko je bil mlad. Samo želi igrati."

Svoje delo je na koncu opravil v dveh ponovitvah. "Bil je tako dober, da smo skupaj igrali eno uro. Nato smo si vzeli odmor, jedli rogljičke in pili čaj. Mislil sem, da smo končali, toda nekdo je rekel, da želi Paul še igrati. Na koncu smo igrali več ur," se je spominjal Grohl. Foo Fighters bodo nov album izdali 15. septembra.

K. K.