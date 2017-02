Kaj lahko pričakujemo od letošnjih grammyjev? Menda veliko zabave.

Kipci za glasbene dosežke

11. februar 2017 ob 18:45

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Voditelj letošnjih grammyjev James Corden za nedeljski večer obljublja veliko zabave in presenečenj, seveda pa se ne bo mogel upreti aktualnemu političnemu dogajanju.

Corden, sicer voditelj The Late Late Showa, bo podelitev nagrad grammy tokrat vodil prvič. Pred tem je prireditev kar pet let vodil LL Cool J. Čeprav pravi, da se političnih tem ne bo izogibal, poudarja, da se bo celotna prireditev vrtela okoli "izjemnih umetnikov", "zato bom poskusil svojo vlogo opraviti na čim zabavnejši in pozitiven način, res upam, da ne bom vsega uničil".

Seveda pa oči gledalcev ne bodo uprte zgolj v Cordena, ampak tudi v nastopajoče na odru. Čeprav organizatorji grammyjev niso uradno potrdili, naj bi nastopila tudi Beyonce. Gre za enega najbolj pričakovanih nastopov prireditve, med drugim tudi zaradi tega, ker je pevka oznanila, da z možem Jayem Z-jem pričakujeta dvojčka. Zagotovo pa bodo na oder stopili Adele, Katy Perry, The Weeknd, Chance the Rapper, Carrie Underwood, John Legend, Keith Urban, Lady Gaga pa bo moči združila z Metallico.

Pokloni in boj za najprestižnejše nagrade

Poleg odmevnih glasbenih nastopov lahko pričakujemo, da bo vsaj del prireditve posvečen velikanom glasbe, ki so nas zapustili v preteklem letu. Akademija obljublja, da se bodo na prav poseben način poklonili Princeu in Georgeu Michaelu.

Zanimivo pa bo tudi videti, kdo bo domov odnesel najpomembnejše nagrade, najsrditejši boj bo zagotovo potekal med Beyonce in Adele. Obe sta nominirani v treh najpomembnejših kategorijah, in sicer se potegujeta za kipec za album leta, posnetek leta in pesem leta. Adele je leta 2012 osvojila vse tri naštete grammyje, tako da predstavlja pravo "grožnjo" za Beyonce, ki še vedno čaka na prestižnega grammyja za album leta.

Sa. J.