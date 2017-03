Kendrick Lamar pred izidom novega albuma vse prej kot skromen

Raper presenetil z izdajo novega videospota

31. marec 2017 ob 09:04

Nov videospot raperja Kendricka Lamarja je v manj kot dveh urah zbral več kot pol milijona ogledov. Vizualna podoba za skladbo Humble je napoved novega studijskega izdelka.

Lamar poslušalca oz. gledalca vpelje v svoj svet z besedami "Wicked or weakness, you gotta see this" (oz. hud ali šibek, to morate videti). Videospot, pod katerega se je podpisal režiser Dave Meyers, je poln osupljive ikonografije. Lamar se tako znajde v repliki Kristusove zadnje večerje, rapa sredi "morja" črnih glav in poda kritiko na svet, v katerem prevladujejo računalniški popravki podob, ki jih gledamo vsak dan.

Glasbeni poznavalci že nekaj časa ugibajo, da se bo Lamar na prihajajočem albumu, ki bo prišel na prodajne police in spletišča 7. aprila, ukvarjal s temami, kot sta vera in osebna rast. To smer je začrtal tudi s prvim singlom The Heart Part 4, ki ga je izdal pred dnevi. S tem se resno vrača v boj za grammyje, predvsem za album leta, ki se mu je izmuznil leta 2016 (ko je tudi prejel največ nominacij med vsemi izvajalci za album To Pimp a Butterfly). A najprestižnejšega grammyja je domov odnesla Taylor Swift za album 1989.

Že pred izdajo albuma pa je na splet pricurljal seznam skladb, ki se bodo znašle na njem. In tudi gosti. Med njimi so Kanye West, Flying Lotus, Tundercat, Anderson .Paak, D'Angelo, Q-Tip in celo Andre 3000.

