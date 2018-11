Kralj popa na zidu – v Parizu razstava o Michaelu Jacksonu

Na ogled več kot 40 del znanih umetnikov

25. november 2018 ob 08:44

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu je na ogled razstava o Michaelu Jacksonu. Kralj popa je bil eden najbolj pogosto upodobljenih ljudi na svetu, navdihnil pa je tudi številne znane umetnike.

V pariškem muzeju Grand Palais je na ogled izbor del več kot 40 umetnikov in fotografov. Michaela Jacksona so med drugimi upodobili Keith Haring, Andy Warhol, David LaChapelle in Yan Pei-Ming. Razstava z naslovom Na zidu (On the Wall) ilustrira glasbenikov vpliv na umetnost, prikazuje pa tudi, da Jackson ni navdihoval le za časa življenja, saj so številni eksponati nastali po njegovi smrti.

Postavitev bo v Parizu na ogled do 14. februarja prihodnje leto. Razstavljena dela so si organizatorji izposodili iz javnih in zasebnih zbirk, nekatera pa so nastala prav za to retrospektivo, ki je bila od junija do oktobra na ogled v Nacionalni portretni galeriji v Londonu. Med razstavljenimi deli prevladujejo slike in fotografije, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi kolaže, videoposnetke in inštalacije. Po Parizu se razstava prihodnje leto seli še v muzej Bundeskunsthalle v Bonnu in v Muzej sodobne umetnosti v mestu Espoo na Finskem.

Kralj popa, kot so ga imenovali, je bil eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Objavil je deset studijskih albumov, največ uspeha je požel leta 1982 s Thrillerjem. S prodanimi albumi in turnejami je zaslužil na milijone dolarjev. Umrl je junija 2009 v 51. letu starosti v eni izmed losangeleških bolnišnic zaradi odpovedi srca, ki je bila posledica predoziranja z zdravili.



M. Z.