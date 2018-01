Kultna thrash metalska skupina Slayer se bo upokoijla

Dvakrat nastopili tudi na Metalcampu

24. januar 2018 ob 13:36

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška thrash metalska zasedba Slayer, katere glasna in okultno obarvana glasba je pripomogla k razvoju žanra thrash metal, bo po zadnji turneji nastopanje in glasbeno ustvarjanje obesila na klin.

Kot so naznanili, se bodo upokojili po 37 letih izvajanja "brutalne in dih jemajoče agresivne glasbe".

"Doba Slayer, ene največjih skupin thrash/metala/punka vseh časov, je pri koncu," je skupina zapisala na družbenem omrežju Instagram. Poslovili se bodo s turnejo po ZDA in Kanadi, ki se bo začela 10. maja v San Diegu in sklenila 20. junija v teksaškem Austinu.

Kalifornijski Slayer veljajo za eno najpomembnejših metalskih zasedb v zgodovini žanra. Od leta 1982 so objavili 12 studijskih albumov, med vplivne metalske skupine pa jih je izstrelil tretji album iz leta 1986 Reign in Blood. Zaradi nekaterih besedil in logotipov so bili deležni kritik, da povzdigujejo nacizem, kar pa so večkrat zavrnili.

Slayer in skupine Metallica, Megadeth in Anthrax veljajo za "veliko četverico" svetovnega thrash metala. S svojim nastopom so Slayerji dvakrat, leta 2005 in 2011, zaznamovali festival Metalcamp, namenjen ljubiteljem težkih in hitrih ritmov, growl vokalov in temačnih besedil.

V trenutni zasedbi so eden od ustanovnih članov Kerry King ter Tom Araya, Paul Bostaph in Gary Holt. Ustanovni član in ključni pisec pesmi Jeff Hanneman - napisal je Raining Blood in - je leta 2013 umrl zaradi odpovedi jeter.

Skupina, prejemnica dveh grammyjev, je med letoma 1991 in 2013 samo v ZDA prodala pet milijonov izvodov albumov.

A. P. J.