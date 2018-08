Lauryn Hill utišala govorice, da ni sama ustvarila svojih uspešnic

Mineva 20 let od izdaje njenega prvenca

28. avgust 2018 ob 19:33

New York - MMC RTV SLO

Počakala je, da je njen prvenec The Miseducation of Lauryn Hill praznoval 20. obletnico od izdaje, in se oglasila, ko so jo najmanj pričakovali. Lauryn Hill je obračunala z govoricami, da so drugi ustvarjali glasbo namesto nje.

"Zmedena sem, ker ne razumem, zakaj bi tako načelen glasbenik, ki je mislil, da sem 'kradla' od svojih prijateljev, delal zame," je zapisala 43-letna glasbenica, ki je znana po tem, da le redko daje intervjuje, v spisu, objavljenem na platformi Medium. Opazka je bila usmerjena proti z grammyjem nagrajenemu klaviaturistu Robertu Glasperju, ki je pred kratkim izjavil, da je imela Hillova manj opravka s svojo glasbo, kot ljudje mislijo.

"Lahko delate sklepe, toda ne morete pisati zame. Sem arhitektka lastnega ustvarjalnega izraza. To so moje skladbe. Glasbenike pa sem povabila, ker na mojstrski način odigrajo svoja glasbila," je poudarila Hillova. Kot je zapisala, se ne spomni, da kdaj ni plačala glasbenikov za svoje delo, je pa priznala, da je bila zelo izbirčna, koga je izbrala, da je igral z njo. Priznala je, da se je spoprijela s težavami, ko se je začela uveljavljati kot samostojna izvajalka – potem ko se je končalo njeno poglavje v skupini Fugees.

Opozorila pa je tudi na razlike med izvajalkami in izvajalci, ko beseda nanese na nadzor nad ustvarjanjem: "Moški velikokrat rečejo, kako želijo, da nekaj zveni, in nihče jim ne ugovarja. Toda podobna pravila ne veljajo za ženske, ki se spoprijemajo z uporom." A šla je še korak dlje in dodala, da je spor med njo in Glasperjem tudi stvar rase. "Nisem prva temnopolta oseba, ki je obtožena tega," je poudarila Hillova.

Spomnila je na dolgo zgodovino nepravičnosti, ki se je dogajala temnopoltim ljudem. In tudi na njen nastop leta 2002 v oddaji MTV Unplugged, kjer je pokazala, kako nevarno se je počutila v tistem trenutku svoje kariere. Album MTV Unplugged No 2.0, na katerem so pristale skladbe, ki jih je izvedla v živo na omenjenem nastopu, so poslušalci zelo slabo sprejeli, saj Hillova ni izvedla prav nobene skladbe s svojega prvenca, ampak je predstavila nov material, ki je zaobjel njene politične vidike in notranje boje.

Vse v znamenju praznovanja

Hillova je trenutno na turneji, kjer praznuje prav 20 let od izdaje svojega prvenca: "The Miseducation je bil moj edini samostojni album, toda zagotovo to ni edina dobra stvar, ki sem jo naredila." Ob tem je poudarila svoje delo v skupini Fugees in glas, ki ga je posodila mamam ter temnopoltim ženskam v hiphopu. "Album je navdihnil številne ljudi v različnih obdobjih njihovega življenja zaradi svoje radikalne (intenzivne) volje po življenju in izražanju ljubezni," je sklenila Hillova.

K. K.