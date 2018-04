Lea Sirk pred odhodom: Mislim, da smo naredili maksimum

Slovenska predstavnica tik pred odhodom v Lizbono

25. april 2018 ob 14:03,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šest dni loči Leo Sirk in ekipo pred odhodom v Lizbono, kjer bo zastopala Slovenijo na 63. izboru za pesem Evrovizije. In kot je priznala sama, so dnevi od zmage na Emi minili zelo hitro.

"Po Emi je bilo treba oddati dokončno izvedbo nastopa, kar pomeni, da smo v tistih dneh najbolj garali. Nato smo pa v miru sestankovali in dorekli ključne zadeve glede promocije in končnega koncepta, ki ga želimo s skladbo predstaviti," je povedala Sirkova in dodala: "Mislim, da smo naredili maksimum."

Pesem Hvala, ne!, s katero potuje na Evrovizijo ostaja v veliki večini podobna tisti z Eme. "Zdelo se mi je neumno spreminjati nekaj, kar so ljudje podprli in jim je bilo všeč. Konec koncev je zato to bila zmaga, ker je kombinacije vsega očitno dobro delovala. Za spremembe bo čas na koncertih po Evroviziji," je povedala Sirkova.

Tudi odpela jo bo v slovenščini: "Jezik je slovenski in tudi za vso javnost je jezik slovenski. Bom pa seveda v portugalščini zaključila," je pojasnila ob druženju z novinarji pred odhodom Sirkova.

Hkrati ostajata tudi podobna zgodba in koncept nastopa, kot ju je zastavila že pred nastopom in zmago na Emi: "Čemu vsemu lahko ljudje rečemo Hvala, ne!. Skratka, marsičemu imamo pravico." Ob njej pa je tudi ostala kreativna ekipa, ki je ustvarila točko na Emi. Koreograf Erik Bukovnik, producenta Tomy Declerque in Gaber Radojevič ter stilistka Maja Lazar z oblikovalcem Davidom Hojnikom. Ekipo pa po besedah Sirkove še dopolnjujejo: "Maruša Kobal, ki pridno skrbi za vse medijske obveznosti in vsi drugi, ki so oblikovali točko že na Emi - režiser Nejc Levstik, oblikovalec luči Črt Birsa, grafični oblikovalec Den Baruca in Aleksander Radić, ki je vodja slovenske delegacije."

Evrovizijska vročica v Lizboni

Prizorišče treh evrovizijskih večerov Pesmi Evrovizije 2018 bo Altice Arena v Lizboni. Sirkova bo nastopila v drugem predizboru, 10. maja. V boj za finalno vstopnico letošnje Pesmi Evrovizije se bo podala kot predzadnja, sedemnajsta po vrsti. Na velikem evrovizijskem odru bodo ob njej nastopile še štiri plesalke Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer, kot spremljevalna pevka pa bo nastopila še Karin Zemljič.

Evrovizijski program Televizije Slovenija:

- TV KLUB: 25 let Slovenije na Pesmi Evrovizije

Sobota, 5. maja, ob 21.30 na TV SLO 2 - Pesmi Evrovizije, dokumentarna oddaja

Torek, 8. maja, ob 20.00 na TV SLO 2 - Od Eme do Lizbone

Četrtek, 10. maja ob 20.00 na TV SLO 2 Lizbona, 12 točk

Sobota, 12. maja, ob 20.00 na TV SLO 1





Tridnevni glasbeni spektakel

Evrovizijsko občinstvo bodo skozi tri večere v živo popeljale štiri voditeljice: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Komentator vseh treh televizijskih prenosov bo Andrej Hofer. V prvem predizboru v torek, 8. maja, se bodo za deset mest v finalu potegovali predstavniki devetnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Azerbajdžan, Islandija, Albanija, Belgija, Češka, Litva, Izrael, Belorusija, Estonija, Bolgarija, Makedonija, Hrvaška, Avstrija, Grčija, Finska, Armenija, Švica, Irska in Ciper.

Dva dni kasneje, 10. maja, se bodo v Lizboni poleg slovenske predstavnice predstavili izvajalci iz osemnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Norveška, Romunija, Srbija, San Marino, Danska, Rusija, Moldavija, Nizozemska, Avstralija, Gruzija, Poljska, Malta, Madžarska, Latvija, Švedska, Črna gora in Ukrajina. Le deset najboljših po mnenju gledalcev in strokovnih žirij se bo uvrstilo na finalno prireditev. V drugem predizboru bodo glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija.

Amaya bo sporočila točke glasovanja

V velikem evrovizijskem finalu bo 12. maja nastopilo 26 držav – dvajset najboljših iz dveh predizborov, Portugalska kot letošnja gostiteljica ter predstavniki "velikih pet" Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 43-ih državah udeleženkah. Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo v Lizbono sporočila naša evrovizijska predstavnica leta 2011, Maja Keuc (Amaya).

Posnetek Leine novinarske konference si lahko ogledate spodaj!

T. H., K. K.