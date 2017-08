Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Danes 69-letna Grace Jones slovi po dovršenih odrskih nastopih, kakršen se obeta tudi obiskovalcem uvodnega večera Dimensions v puljski areni. Foto: Reuters Sorodne novice Festival Dimensions v Pulju: plesna elektronika za sladokusce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Legendarna Grace Jones odpira festival Dimensions v Pulju

Festival se nato seli v nekdanjo trdnjavo Punta Cristo

30. avgust 2017 ob 08:31

Pulj - MMC RTV SLO, STA

Popikona sodobne glasbe Grace Jones bo nocoj v puljski areni odprla letošnji festival elektronske glasbe Dimensions.

Na otvoritvenem večeru bodo nastopili še zasedba Moderat, jazz glasbenik Kamasi Washington, eksperimentalna jazz skupine Yussef Kamaal ter bobnar in skladatelj Moses Boyd, so napovedali organizatorji.

Grace Jones je verjetno najbolj zveneče ime, ki bo v sedemletni zgodovini nastopilo na festivalu Dimensions. Ta je postal ena najbolj priznanih prireditev elektronske glasbe v Evropi.

"Bondovo dekle", modna muza

Nekdanja manekenka Grace Jones je na globalni glasbeni sceni zaslovela v začetku 80. letih minulega stoletja z albumi Nightclubbing, Living My Life in Slave To The Rhythm, na katerih je ponudila nalezljivo zmes funka, disca in reggeaja. Še danes velja za eno najbolj vplivnih žensk v popularni godbi. Med drugim je nastopila v enem od filmov o Jamesu Bondu in bila navdih številnim modnim oblikovalcem.

Po nocojšnjem otvoritvenem večeru v puljski areni se festival do 3. septembra seli v nekdanjo trdnjavo Punta Cristo, kjer bodo postavili sedem odrov za približno 150 izvajalcev, ki predstavljajo najboljše od techna, housea, soula, funka, duba in drugih zvrsti. Med drugimi bodo nastopili Nina Kraviz, Jeff Mills, Shuggie Otis, Dam-Funk, Aux 88, Willow, Kode 9, Parris Mitchell, Mr. Ties, Morris Fulton, Ata Kak in Daphni.

Dimensions festival vsako leto obišče na tisoče privržencev elektronske glasbe, za katere iz več držav zahodne Evrope organizirajo tudi posebne polete letal.

Konec poletne glasbene sezone v Pulju bodo sklenili s festivalom bass-glasbe Outlook, ki bo potekal med 6. in 10. septembrom. S Punta Criste se bodo slišali hip-hop, rap, dub, reggae in drum&bass zvoki več kot 250 svetovno znanih izvajalcev, kot je Ghostface Killah iz znane rapovske skupine Wu Tang Clan.

