Bryan Adams je v Stožicah nastopil drugič. Še pred tem je dvakrat razprodal dvorano Tivoli, prvič pa je Slovenijo obiskal leta 1996, ko je igral v Kopru. Foto: Darja Štravs Tisu Pred postankom v Ljubljani je Bryan Adams v prvi polovici oktobra nastopal v Indiji, turneja Ultimate Tour pa se je sicer začela januarja letos na Novi Zelandiji. Foto: Darja Štravs Tisu Sicer scensko minimalističen nastop so popestrile dodelane animacije in posnetki na velikem zaslonu. Foto: Darja Štravs Tisu Kitarist Keith Scott (desno) in Bryan Adams sta se spoznala leta 1976 in skupaj ustvarila del glasbene zgodovine. Foto: Darja Štravs Tisu Bryan Adams je v svoji bogati karieri izdal 13 studijskih albumov na katerih je nanizal nabor uspešnic, s kakršnim se lahko pohvali le redko kateri glasbenik. Foto: Darja Štravs Tisu Kljub temu da večino skladb Adams preigrava že več desetletij, zatrjuje, da jih še vedno obožuje in se ob njih vedno znova zabava. Foto: Darja Štravs Tisu Repertoar:



- Ultimate Love

- Can't Stop This Thing We Started

- Run to You

- Go Down Rockin'

- Heaven

- This Time

- It's Only Love

- Please Stay

- Cloud Number Nine

- You Belong to Me

- Summer of '69

- Here I Am

- When You Are Gone

- I Do It For You

- Back to You

- Somebody

- Have You Ever Really Loved a Woman

- The Only Thing That Looks Good On Me Is You

- Cuts Like a Knife

- 18 til I Die

- I'm Ready

- Brand New Day

-------------------------

- I Could Get Used To This

- I Fought the Law (v izvirniku The Crickets)

- There Will Never Be Another Tonight

- Straight From the Heart

- All For Love Dodaj v

Legendarni Bryan Adams ponovno navdušil slovensko občinstvo

MMC na koncertu Bryana Adamsa

23. november 2018 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako kot Bryan Adams ostaja zvest svojim uspešnicam, tako mu ostajajo zvesti njegovi oboževalci, tudi slovenski. Kanadski rocker je z dveurnim koncertom v razprodanih Stožicah še enkrat več dokazal, zakaj že več desetletij spada med glasbeno elito.



Glasbeni zvezdnik Bryan Adams je s svojim največjim koncertom na slovenskih tleh poskrbel za večer, poln zimzelenih rockovskih uspešnic. V dvorani Stožice je kanadski glasbenik nastopil v sklopu svetovne turneje Ultimate Tour, na katero se je podal ob izidu svojega šestega kompilacijskega albuma uspešnic z naslovom Ultimate.

"Živijo, Ljubljana, ime mi je Bryan. Zelo sem vesel, da sem tukaj," je množico, ki je do zadnjega kotička napolnila stožensko dvorano, po uvodnih treh skladbah nagovoril kanadski glasbenik. Pojasnil je, da je zelo vesel, ker je ponovno v Sloveniji, pa tudi zato, ker se je s svojo glasbeno skupino, ki jo sestavljajo kitarist, basist, bobnar in klaviaturist, videl po več tednih.

Slovensko občinstvo je imelo to srečo, da je Bryan Adams, ki ima tudi do sto koncertov letno, na ljubljanski oder stopil popolnoma svež – nazadnje je v prvi polovici oktobra nastopal v Indiji, nato pa si je z ekipo vzel krajši oddih. "S temi fanti nismo videli že pet tednov. Nocoj bo dolga noč," je odličen glasbeni večer napovedal Adams, dvorana oboževalcev pa mu je odgovorila z navdušenim ploskanjem.

Razgiban ritem in konstanten stik

Adams je nastop začel s pesmijo Ultimate Love, ki je ena od dveh novih pesmi (poleg skladbe Please Stay), ki ju je vključil v svoj zadnji kompilacijski album. Po neposrednem prehodu v zimzeleno uspešnico Can't Stop This Thing We Started in ogrevanju občinstva s skladbo Run To You je 59-letni Kanadčan napovedal pesem večera.

"Naslednja pesem je tematska pesem večera. Upam, da jo boste po koncertu vzeli s sabo domov," je dejal Adams in z uigrano ekipo zaigral skladbo Go Down Rockin', ki je poskrbela, da so poleg parterja v ritmih glasbe vzvalovale tudi tribune. Bryan Adams je celoten večer krmaril med udarnimi in umirjenimi skladbami, ki so se izmenjevale v skorajda ustaljenem ritmu. Ne glede na to, je Adamsu vseskozi uspelo ohranjati pristen in iskren stik z zbranimi poslušalci, pa če so ti poskakovali ob trših rockerskih zvokih ali pa se zamaknjeno zibali ob bolj umirjenih baladah.

Potem ko so fantje s "tematsko pesmijo" proslavili ponovno združitev na odru, je sledil prehod v bolj umirjene ritme, skladbo Heaven pa je več tisočglava množica zapela enoglasno. Kitarist Keith Scott je vmes še znižal tempo in postregel s solističnim vložkom. Zdelo se je, da je aplavz po vsaki pesmi glasnejši. "Hvala vam, neverjetni ste," se je Adams med koncertom večkrat zahvalil občinstvu, prav tako pa se je po vsaki odigrani pesmi priklonil.

Neuničljiv nabor uspešnic

Eden od vrhuncev večera je bila gotovo pesem, ki jo je Bryan Adams leta 1984 posnel z legendarno Tino Turner. Odlično razpoloženi Adams je občinstvo za trenutek želel pretentati, češ da se mu bo Tina Turner pridružila na odru. "Ona je ... Ni je tukaj, je pa zato tu Keith Scott," je občinstvu pomežiknil Adams in s prstom pokazal na svojega zvestega kitarista, ki je naslednjo sekundo že zagrizel v uspešnico It's Only Love. Keith Scott, ki se je z Adamsom spoznal davnega leta 1976 in z njim sodeluje že od samega začetka, je pesem vmes dobesedno prerešetal z rifi in dodatno podžgal občinstvo. "Neverjetno," je Scottovo soliranje komentiral Adams ter občinstvo z naslednjima dvema pesmima – Please Stay in Cloud Number Nine – odpeljal med oblake.

Če je bil večji del občinstva v prvem delu koncerta, kljub odličnemu vzdušju, prepevanju in glasnim ploskanjem še vedno precej umirjen, se je to spremenilo ob ritmih skladbe You Belong to Me. K plesu je zbrane pozval tudi Adams in obljubil, da bo najbolj živahne našla kamera. Medtem ko so se na velikem ekranu predvajali prizori plešočih oboževalk in oboževalcev v dvorani, so Adams, kitarist Keith Scott in basist Solomon Walker z ramo ob rami poskrbeli, da so pete zasrbele tudi poslušalce na najoddaljenejših sediščih.

S takšnim repertoarjem uspešnic, kot jih ima v rokavu Adams, se lahko kosa le redkokateri glasbenik. In čeprav večino skladb Adams preigrava že več desetletij, se jih niti najmanj ne otepa. Nasprotno, v intervjujih vedno znova poudarja, da so pesmi zanj osebne, da jih obožuje in da se ob njih vedno znova zabava. Poleg tega se zaveda tega, da so ravno zimzeleni hiti tisti, ki privabljajo ljudi in polnijo dvorane in stadione po svetu. Ena takšnih pesmi je nedvomno tudi legendarna skladba Summer of '69, pri kateri bi lahko Adams mikrofon obrnil proti občinstvu in si vzel odmor. Besedilo pesmi je občinstvo skupaj z Adamsom namreč prepevalo od začetka do konca.

Sam pod sojem žarometov

Med nastopom je Adams električno kitaro zamenjal za akustično, njegova glasbena zasedba pa se je z izjemo klaviaturista Garyja Breita umaknila z odra. Stožice so se zatemnile, Adams pa je ob spremljavi klavirja postregel z umirjeno balado Here I Am. Po skladbi, ki jo je Adams napisal za animirani film Spirit: Divji žrebec, se je z odra umaknil še klaviaturist, kanadski rocker pa je pod sojem luči ostal sam. Ko je igral pesem When You Are Gone, se je zdelo, da bi Adams z lahkoto celoten koncert izpeljal tudi tako – sam z akustično kitaro. Vseeno se mu je že pri naslednji pesmi ponovno pridružila celotna zasedba in dvorano so preplavili zvoki Adamsove uspešnice med uspešnicami – (Everything I Do) I Do It For You.

Po nekaj bolj umirjenih skladbah je na svoj račun ponovno prišel kitarist Scott, ki si je s kar dvema solističnima vložkoma dal duška v pesmi Back To You. Navdušil je tudi pri pesmi Have You Ever Really Loved a Woman in si s flamenko kitaro po mnenju Adamsa prislužil naziv señor. Po še treh udarnih skladbah in bobnarskem solododatku Mickeyja Curryja, ki so ga ob tem obkrožili drugi člani glasbene zasedbe, je Adams uradni repertoar zaključil s pesmima I'm Ready in Brand New Day.

Navdih za konec: Instagram, starši in ljubezen

Čeprav je sledil skupni poklon celotne zasedbe, je bilo tako obiskovalcem kot glasbenikom jasno, da večera ni konec. Adams po priklonu niti ni zapustil odra in po manj kot minuti skandiranja in topotanja množice je bila na odru ponovno zbrana celotna zasedba, ki je v dodatku postregla s še dvema pesmima – I Could Get Used to This in priredbo skladbe I Fougth the Law.

"To pesem sem danes zjutraj objavil na Instagramu. Na koncertih je ne igram pogosto, toda zaradi številnih odzivov sem se odločil, da jo danes moram vključiti," je v mikrofon spregovoril Adams in ob tem v roke ponovno prijel akustično kitaro. Glasbena skupina je medtem dokončno zapustila oder, Adams pa je zapel pesem There Will Never Be Another Tonight.

Adams je pred zaključkom večera odpel še pesem Straigth From the Heart, ki jo je posvetil svojim staršem, poslovil pa se je s skladbo, ki jo je leta 1993 posnel s Stingom in Rod Stewardom. In z naslovom zadnje uspešnice, ki jo je Adams postregel občinstvu v dvorani Stožice, bi lahko povzeli celoten nastop in tudi celotno glasbeno kariero Bryana Adamsa – All For Love, vse za ljubezen.

Miha Zavrtanik