London dobiva svojo različico Pločnika slavnih

Posebno priznanje glasbenikom

16. november 2018 ob 08:10

London - MMC RTV SLO, STA

V severnem londonskem okrožju Camden bodo prihodnjo pomlad v slogu hollywoodskega Pločnika slavnih največja glasbena imena dobila svoja obeležja.

Britanska različica slovitega bulvarja, ki ga letno obišče več kot deset milijonov turistov in velja za eno največjih znamenitosti mesta, bo med predeloma Chalk Farm in Mornington Crescent. Granitna obeležja bodo v prihodnjih 20 letih postavili v spomin 400 umetnikom.

Za to je po poročanju britanskega časnika The Guardian zaslužen britanski glasbeni promotor Lee Bennett, ki pravi, da je Camden mesto z največ glasbene zgodovine - tam je namreč med drugim živela tudi Amy Winehouse, poleg tega pa sta tam cvetela psihedelija in britanski pop. "Večina glasbenikov je tu nastopala na začetku svojih karier, od skupin Pink Floyd in Nirvane do Madonne, Prince je tu celo leta 1994 odprl trgovino," je pojasnil.

Medtem ko morajo v Los Angelesu za postavitev zvezde 40 tisoč dolarjev zbrati glasbene založbe, filmski studii in oboževalci, pa je Bennett v britanski pločnik za zdaj vložil le svoj denar. "To bo eno največjih glasbenih priznanj," je dejal in ob tem napovedal še, da bo o postavitvi obeležja odločala javnost in 40 glasbenih strokovnjakov.

