Mando Diao: Da se vrneš boljši, moraš včasih prehoditi trnovo pot

Skupina bo 5. decembra nastopila v Cvetličarni

24. november 2018 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedba Mando Diao, znana predvsem po uspešnicah, kot sta Dance With Somebody in Gloria, po festivalskem nastopu na Pivu in cvetju pred nekaj leti tokrat prihaja v Cvetličarno.

Skupina je nastala na pogorišču zasedbe Butler, v kateri sta sodelovali njeni ključni osebi Daniel Häglund in Björn Dixgärd, na svetovni glasbeni radar pa se je postavila s petim studijskim albumom z naslovom Give Me Fire!, na katerem sta tudi omenjeni skladbi, ki smo ju precej poslušali tudi po slovenskih radijskih postajah.

Na sceni so že od leta 1999, na začetku kariere pa so jih mnogi primerjali z glasbenimi kolegi The Strokes in The Hives. Kot so pojasnili v intervjuju za MMC pred nastopom, ki bo 5. decembra v ljubljanski Cvetličarni, se z leti spreminjajo tako oni kot njihova glasba, saj jih navdihujejo različne stvari, ravno s temi spremembami pa ostajajo sveži in hkrati upajo, da so tovrstne spremembe zanimive tudi občinstvu.

"Nekateri so prišli in odšli, a zaradi tega smo postali močnejši. Naša skupina predstavlja ljudi, ki se poznajo že veliko let, so skupaj ogromno prepotovali in skupaj delali na najrazličnejše načine," je za MMC razložil pevec in kitarist Björn Dixgård. Zdaj v skupini poleg njega delujejo še Carl-Johan Fogelklou, Daniel Haglund, Patrik Heikinpieti in Jens Siverstedt, v času delovanja pa je pet članov skupino tudi že zapustilo, kar seveda vpliva tudi na samo dinamiko v skupini. "Vsaka skupina se spremeni, ko ljudje prihajajo in odhajajo, a predstavlja tudi priložnost za rast. Zdi se mi, da smo danes močnejši in smo se veliko naučili. Ni vedno preprosto, a da se vrneš boljši, moraš včasih prehoditi trnovo pot."

"Morali smo se vrniti nazaj na začetek"

Kot zadnjega izmed albumov so izdali Good Times, in sicer leta 2017, na katerem pa so, za spremembo od vseh prejšnjih studijskih izdelkov, pri ustvarjanju aktivno sodelovali prav vsi člani. "Kot skupina smo se takrat soočili z neko turbulenco in morali smo se vrniti na začetek. Da smo bili lahko skupina, smo se morali drug drugemu odpreti in stopiti skupaj. To je bil naraven proces in zelo pomemben korak," ob tem pa je dodal še, da je v njihovi skupini na kupu zbranega ogromno talenta.

V primerjavi s časi, ko so začenjali oni, danes vidijo, da je glasbena tehnologija precej bolj demokratična in čisto vsakemu omogoča, da ustvarja dobro glasbo kar doma. "Odpira ogromno priložnosti."

Na vprašanje, ali so se kdaj počutili kot underdogi evropske glasbene scene, odgovarjajo, da so že od nekdaj točno to, a da jih ravno to žene naprej in si vedno želijo doseči čim več. Ker pa so na sceni že toliko časa, so se tudi oni soočili s tem, da so jih oboževalci obtožili tega, da se spreminjajo in niso več zvesti sami sebi.

"Glasbeniki morajo biti vedno ustvarjalni in to ne predstavlja vedno tistega, kar ljudje pričakujejo. To je v redu. Pomembno je, da se ne ustaviš in vedno znova počneš enake stvari. Treba je biti svež. Če pa komu ni všeč tisto, kar umetnik oziroma glasbenik počne, je v redu tudi to, morda jim bo všeč naslednji izdelek," pojasnjuje Dixgård, ob tem pa dodaja, da tako oni kot njihova glasba na sceni ostajajo sveži zato, ker se stvari, ki jih navdihujejo, vedno znova spreminjajo.

Na koncertu poškodovanih 25 oboževalcev

V Evropi morda veljajo za underdoge, znani pa so tudi kot tista zasedba, ki je pred 11 leti na koncertu doživela incident, zaradi katerega je bilo poškodovanih 25 obiskovalcev, od tega so jih pet odpeljali v bolnišnico, saj so utrpeli zlome rok in nog. Med njihovim koncertom na Švedskem so se namreč pogreznila tla prizorišča – prizorišče je bilo pred dogodkom varnostno pregledano, nihče pa se ni spomnil na to, da bi preveril tla.

Ko gledajo nazaj, pravijo, da je bilo to zanje zelo stresno obdobje. "Nihče noče, da se obiskovalci dogodka, ki naj bi bil zabaven, poškodujejo. Po incidentu smo bili zaprti v sobi, nismo imeli nikakršnih informacij in zelo smo bili zaskrbljeni. Bilo je zelo težko. Šlo pa je za incident, ki ga nismo mogli predvideti in ni bil povezan z nami, saj se vedno trudimo, da smo pazljivi in imamo odprte oči za kakršne koli nevarnosti."

Prvi koncert v Ljubljani

Veselijo se, da bodo znova koncertirali v Sloveniji, saj si nazadnje niso imeli priložnosti ogledati praktično ničesar. "Ko smo imeli tukaj koncert, smo videli samo eno mesto, hkrati pa še nikoli nismo igrali v prestolnici, zato se tega res veselimo." Na koncertih pa, kot pravijo, načeloma nimajo težav s tem, da bili kdaj primorani zabavati nezainteresirano občinstvo. "Mi s seboj prinesemo energijo in upamo, da se prenese še na občinstvo. Sicer pa načeloma na koncerte pridejo tisti, ki si te želijo poslušati, na festivalih pa lahko postanejo občutki bolj mešani, a večino časa ljudje, ki pridejo na festival, iščejo dober žur."

Dixgård je zaključil z mislijo, da izmed vseh pesmi, ki so jih do zdaj izdali, njegovo življenje najbolje opisuje skladba iz leta 2006 z naslovom Ochrasy, za katero pravi, da je zanj vedno pomembna.

Polona Brajkovec