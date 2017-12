Mi2 in Dan D v Stožicah: 'Čaga?' 'Fešta?' Samoironija na rokerske veselice.

MMC na 11. Ritmu mladosti

9. december 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ožigosani s pridevniki, kot sta periferni in ruralni, štajerski prvaki rocka Mi2 in dolenjski prvaki rocka Dan D tega niso poskušali skriti. Položaj "underdoga" v Stožicah so s pomočjo samoironije sprevrgli v svojo korist. In tako so "starci" zavzeli Ritem mladosti.

"Preden nadaljujemo, mislim, da je prav, da se vsi skupaj z enim gromkim aplavzom zahvalimo nocojšnjemu organizatorju," je po tem, ko se je že drugič v enem večeru oglasila harmonika v dvorani Stožice, zbrane nagovoril član skupine Mi2 Jernej Dirnbek - Dimek in požel aplavz. Toda ta je v nadaljevanju nagovora postajal vedno tišji: "Malo sem spremljal dosedanji program in ugotovil, da nas je bilo na odru do zdaj približno 16, starih v povprečju dobrih 45 let. In oni vam to prodajo za Ritem mladosti. Vsaka čast! In ne samo, da vam prodajo, vi še pridete na to. Tako da ... Collegium, če še nimate programa za naslednje leto, predlagam, da razmislite o Kreslinu, recimo. Pa Majda Sepe je 'fajn'."

S temi besedami je pevec, kitarist in tudi harmonikar povzel ironijo 11. Ritma mladosti, ki je recept združitve dveh uspešnih rokerskih skupin prenesla v novo leto. Dan D in Mi2 so bili tako postavljeni v precej nehvaležno vlogo - naslednikov spojitve Siddharte in Big Foot Mame. "Napad iz ozadja" je bil v izhodišču še toliko bolj nehvaležen, ker so s konceptom dogodka, ki je namenjen celonočni zabavi mladine (in mladih po srcu), tako izgubili kar nekaj svojih koncertnih privržencev. Dejstvo je, da so se Dan D v zadnjih petih letih, po predstavitvi albuma Tiho, obrnili k občinstvu, ki ceni intimo manjših prostorov. In tudi zgodnejši termin koncertov (njihovi najdaljši koncerti so se končevali nekaj minut do ure, ko so sinoči šele začeli).

Mi2 so po drugi strani od leta 2012, po izdaji albuma Decibeli, postali nepogrešljivo ime na skoraj vseh festivalih pri nas (zunaj prestolnice). Ob katerih so tuja glasbena imena izpadla kot predskupine (spomnimo samo, kako so New Young Pony Club na Rock Otočcu gledali z odprtimi usti, kako so fantje iz Rogatca pred petimi leti za njimi napolnili prizorišče ali pa kako se je podvojilo občinstvo po nastopu Natalie Imbruglie na Pivu in cvetju pred dvema letoma, ko so za njo prišli Mi2). Še predtem so polnili klube, kot je Cvetličarna, z akustičnimi koncerti (kar so nadaljevali vsa ta leta).

Prestolnica za obe skupini ni predstavljala neosvojenega področja. Mi2 so na primer pred dvema letoma razprodali Halo Tivoli ob praznovanju 20. obletnice delovanja, Dan D so recimo leta 2009 s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija razprodali Križanke (v okviru Dneva 202 pod okriljem Vala 202). Predstavniki letnika 1995 (Mi2) in letnika 1996 (Dan D) so - če uporabimo njihov včerajšnji žargon - "dozoreli" za Stožice. Vprašanje pred dogodkom in po njem pa je ostalo: ali so to doživeli v pravem trenutku pred pravim občinstvom? V škodo občinstva v dvorani so jih ti slišali v izvedbi, ki je bila bolj podrejena radijskemu prenosu kot pa dvoranskemu koncertu - vsaj, kar se tiče akustike.

7.300 je kazal števec prodanih vstopnic organizatorjem dan pred velikim večerom. Ti so se sestave Ritma mladosti znova lotili po fragmentih in po načelu "za vsakega nekaj". Začelo se je z napovedjo "spopada" oz. spojitve dveh še nezdruženih na istem odru Dan D in Mi2, potem pa se je vse gradilo po načelu privabljanja čim bolj raznolikega občinstva - od najave srbskih adutov za privabljanje množic na slovenske festivale S.A.R.S. do predstavnikov trenutno najbolj kompaktne urbane skupnosti na čelu z Nipkejem, Trkajem in Challetom Salletom. Za nameček pa še poslastica za vse, ki še niso pozabili poletja 2014, ki ga je med drugim zaznamovala uspešnica She Moves, pod katero se je podpisal didžej Alle Farben. In ne pozabimo še na mlado silo, ki so jim organizatorji dodelili igranje pred nekaj zbranimi dušami čisto na začetku, zmagovalcem letošnje Špil lige Joker Out in še enimi tekmovalci na omenjeni ligi dijaških skupin Attic Mist.

Četudi so se organizatorji znotraj marketinške kampanje uporabili nekaj trikov, v slogu objav "do polovice razprodan parter", jim ne moremo očitati, da so pretiravali z besedo razprodano - trendovskim številnim kazalcem za uspeh. Rdeči ring Stožic je ostal za zaveso, po parterju so se lahko obiskovalci brez težav sprehajali in tudi na tribuni so izstopali prazni zeleni stoli. Ob tem je treba še upoštevati, da ni šlo za klasičen koncert, ampak za dogodek, kjer je glasba vse do lanskega leta, ko se je Ritem mladosti preselil v Stožice, veljala za kuliso ob zabavi mladine tik ob začetku šolskega leta.

Medgeneracijska zabava

"Vsaj polovica takšnih ljudi bi morala biti tu, ki je mlajših od naših bendov - ne skupaj, ampak vsakega posebej. Verjamem, da bo to medgeneracijska zabava. Druženje. Celonočni dogodek," je pred večernim nastopom v pogovoru za MMC dejal pevec skupine Mi2 Tone Kregar - Tonč. "Je lep in velik novoletni žur, tako je bilo tudi nastavljeno in mišljeno. Zaradi tega tudi veliko gostov in upam, da bo še več balonov. Gre za novoletno veselico, ki je na nekem nivoju, in odgovori ljudem na vprašanje: 'Kam greš pa danes?' 'Ja, v Stož'ce na žur.' Tega dogodka ne jemljemo kot koncert, ampak presek, kar lahko ponudita skupini v dveh urah," je med tonsko vajo v Stožicah za MMC razložil pevec skupine Dan D Tomislav Jovanovič - Tokac.

Vsi trije pevci (poleg Tokca in Kregarja še Dirnbek) so že imeli priložnost, da spoznajo toplino občinstva v Stožicah, ko so se pojavljali v vlogi gostov na koncertih drugih izvajalcev (skupaj na praznovanju 25. obletnice Big Foot Mame). Toda s svojimi skupinami niso še nikoli stali na samostojnem nastopu oz. na skupnem nastopu, kot je bilo sinoči. Že Tokac je pred koncertom dejal, da bi bil dvoboj skupin v tako veliki dvorani nesmiseln: "Kaotično je že, ker je preveliko in zvok se odbija. Bolj bo sinhrono plavanje, kot 'battle of the bands'. Tudi konceptualno je bilo zamišljeno, da čim bolj homogeno sestavimo skupno zgodbo."

Ko združiš dva minusa ...

Obe skupini sta izoblikovali v več kot dvajsetih letih svoj značilni zvok in svoje značilno občinstvo. "Stične točke so to, da ne kompliciramo - ne eni ne drugi. Toliko časa smo že na sceni, da hitreje pridemo do rezultatov. Na prvih vajah, ko smo bili, je steklo že vse zelo hitro. Ni bilo živčnosti, kar je pomembno ob takšnih trenutkih," je poudaril Tokac. Kregar pa ga je ob tem dopolnil: "V prvi vrsti nas povezuje generacijska bližina. Vsi smo primerljive starosti. Drugo je staž - vsi smo na sceni čez 20 let. Vsi smo doživeli v tem času vzpone in padce. In smo v teh letih postali prijatelji. Se razumemo. Se čutimo."

In s tem odnosom so dvajset minut čez enajsto zvečer stopili na oder Stožic. Vsak pod svoj logotip, ki se je izrisal na velikem videozaslonu v ozadju. Uglasili so kitare, zbudile so se klaviature Davorja Klariča (nove dopolnitve Mi2) in Igor Peter Orač - Mali je ob spremljavi Roberta Novaka - Flika na baskitari začel udarjati po bobnih tako znani ritem za Zbudi me za 1. maj. Mi2 so že v uvodu nakazali, da ne bodo odstopali od starega preverjenega - samozadostnega - recepta. Tako ob svojih priložnostih za "napade" niso v ekipo rekrutirali gostov, kot so to počeli Dan D, ampak so se držali prve postave, kjer je kitarista Egona Hermana - Srajco zamenjal Franci Zabukovec. Prihod Tokca po prvem refrenu Zbudi me za 1. maj je dal vedeti, da to le ne bo "večerja za dva".

Tam, kjer sta dva ...

Mi2 že v osnovi izhajajo in obstajajo atraktivni zaradi diametralnega nasprotja, ki ga na odru z vsakim nastopom izražata Kregar in Dirnbek. "Dober večer, Stožice," je v svojem uglajenem slogu nagovoril dvorano Kregar pred prvim refrenom Zbudi me za 1. maj. "Ja, lepo, da ste prišli," je šele po prvi skladbi (Pozitivne misli), ki so jo odigrali Dan D, zbrane prvič nagovoril "ljudski človek" Mi2 Dirnbek. S tega vidika so bili logična izbira gostje ob vložkih Dan D. Robert Firer – Fiki soustanovitelj Mi2 je priskočil k Dan D, ko so predstavili svojo "novo" pesem. Ta ni bila nič drugega kot dandejevsko zavita (ob spogledovanju z ritmom skladbe My Sharona) Črtica, kjer se je Tokcu in Firerju pridružil še Dirnbek. Svoj pečat k dandejevskemu ponotranjenju skladbe pa so dodale tudi klaviature Boštjana Grubarja.

Prav zaradi njega se je tudi težišče zvoka Dan D v zadnjem obdobju nagnilo bolj v smer klaviatur, čeprav kitarist Marko Turk - Tučo ob podpori bobnarja Dušana Obradinoviča - Obre in baskitarista Nikole Sekulovića ob starih uspešnicah še vedno igra glavno stransko vlogo ob izmenjavah s petjem Tokca (kot je na primer pri skladbah Moj problem, Jutranja, Voda). Medtem ko klaviature pri Mi2 predstavljajo bolj estetsko popestritev kitarskega zvoka pri skladbah z železnega repertoarja (kot je na primer pri skladbah Odhajaš, Brigita, Čakal sn te ko kreten, Čista jeba).

"Da ne bo izpadlo, da gre samo Dan D na slabše s črticami, bomo tudi mi zaigrali eno podobno," je zbrane nagovoril Dirnbek in tako napovedal prvo "izposojo" skladbe Dan D še v izvedbi Mi2 - Mama ne dovoli. "Bomo mi kar raje svoje 'komade' igrali in dajte vi svoje," je pripomnil po Mi2-jevski izvedbi skladbe, ki jo pri Dan D v izvirniku poje Obradinovič, Tokac. Na kar je Dirnbek odgovoril: "Dobre 'komade' imate." Recept za včerajšnjo sestavo repertoarja je bilo izmenjevanje - na rokersko skladbo ene skupine, je sledila druga, na rokersko balado ene, je sledila druga ...

Ko Stož'ce vriskajo

"Fante sem poslal, naj se preoblečejo," se je pošalil Tokac, ko so na oder prikorakali člani ansambla Grubar oz. družine klaviaturista Dan D. V Stožicah je po nastopu S.A.R.S. tako drugič sinoči zazvenela harmonika - le da prvič v narodno-zabavnih ritmih in ob priredbi Ko hodiš nad oblaki. "Vriskaj, Stožice," se je slišalo z odra. In so. Stožice so vriskale. "Bravo, Dan D. Bravo! Kako je fajn, če imaš dober bend v eni smeri, vedno odkriješ nekaj novega - neko plat, ki je nisi poznal," je po kraljevanju harmonike zbrane nagovoril Dirnbek.

Dan D so se v nadaljevanju pridružili še raper Emkej (pri skladbi Moj problem). "Periferija se bo umaknila in bo odigrala eno ljubljansko pesem," je prihod Boruta Marolta ob skladbi Lep dan za smrt napovedal Tokac. "Vojne, vojne," je agresivno ob koncu ponavljal Marolt, na kar je začel Tokac s katarzično melodijo: "Čas bo zacelil svet ..." In to je na koncu znova "povozila" brutalna melodija skladbe, ki so jo v izvirniku prepevali Nieti. In na tak način so Dan D vpeljevali element nasprotja, ki so ga ves čas imeli Mi2.

"Pa dobro, če smo že njega poklicali, nam malo še manjka, da napolnimo ekipo, da bo to ljudski dogodek. Ljudska fronta prihaja s severa," so bile besede, s katerimi je Tokac na oder poklical še Grego Skočirja in Tomija Megliča (za izvedbo skladbe Kozlam), ki ju je pričakal bučen aplavz. "Kot ste lahko opazili, so imeli Dan D precej gostov," je pripomnil Kregar in poudaril še enkrat, da so sami imeli stalnega gosta večera Zabukovca in nadaljeval. "Pa eno nevidno gostjo imamo spet nocoj - Brigito z ulice Maršala Tita."

Logične povezave

Poleg vzpostavljanja nasprotnih sil pa so se sinoči med skupinama izluščili še drugi skupni elementi, ki morda niso očitni na prvi pogled. Gre za dve skupini, ki sta radi na meji med vulgarnostjo in romantiko (predvsem dojemanjem te). Tako ni bilo prav nič nenavadnega, ko so Mi2 izvedli skladbo Dan D Kurbin sin, čemur se je elegantno prilegalo nadaljevanje v obliki skladbe Mali pizdun. In tudi zato je bil najbolj logični spoj skladb Pojdi z menoj v toplice (Mi2) in Plešeš (Dan D) že blizu konca repertoarja, ko sta imela svoj "obračun" na koncu Klarič in Grubar. Logična za vse ljubitelje albuma DNA D in obiskovalce nastopov, ki jih prirejajo Dan D v svojem 'placu' za vaje, pa je bila tudi izbira skladbe Sveta Margareta, ki so jo priredili Dan D v svojem temačnem slogu (ob izstopanju klaviaturskih in ritemskih delov).

Če ne drugega, so sinoči pokazali, da so si v svoji različnosti podobni. "Hvala organizatorju, da nas je prvič spravil skupaj na takšen način," se je ob koncu brez ironičnega podtona zahvalil Dirnbek, še preden so se združili ob skladbi Čas, ki je tudi pomenila slovo od Stožic ob pol enih zjutraj pred manjšim številom ljudi pod odrom kot ob začetku nastopa. Pripravljeni vse prej kot na konec. "A ste še za en krog," so spraševali na odru. In ob petju občinstva dobili nazaj jasen odgovor. Vendar prostora za improvizacijo v obliki spontanih nenačrtovanih dodatkov ni bilo, saj so bili Dan D in Mi2 zgolj del večje zgodbe.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer