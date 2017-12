Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nuška in Jacques vabita na koncert. Foto: RTV Slovenija Dodaj v

Nagradna igra: Kakšen je božič Nuške in Jacquesa?

Božični koncert dveh prijateljev in izjemnih vokalistov

4. december 2017 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dobra prijatelja in izjemna glasbenika Nuška Drašček in Jacques Houdek sta za svoje oboževalce pripravila prav poseben dogodek - skupni koncert, ki se ga z malo sreče lahko udeležite tudi vi.

Znana glasbenika tako 17. decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pripravljata, kot obljubljata, "nepozabno in sproščujoče glasbeno popotovanje, primerno tako za zahtevnejše kot tudi najmlajše poslušalce".

Si želite na koncert tudi vi? MMC v sodelovanju z organizatorjem podarja dvakrat po dve vstopnici za koncert. V nagradni igri sodelujete tako, da odgovorite na nagradno vprašanje.



Kako je naslov dueta, ki sta ga pred leti posnela Nuška in Jacques?

E-pošto s svojimi osebnimi podatki pošljite na mmc-nagrade@rtvslo.si

Na koncertu bo poleg njunih največjih uspešnic mogoče slišati tudi svetovno prepoznavne duete iz zakladnice pop, soul in filmske glasbe, še pravita in dodajata, da letnemu času primerno ne bo manjkalo niti božičnih in novoletnih uspešnic. Koncert bo potekal pod taktirko Patrika Grebla, na njem pa bodo sodelovali tudi člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija.

T. K. B.