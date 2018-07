Noel Gallagher si ne želi obuditve zasedbe Oasis

Noel je željo brata Liama zavrnil s tišino

20. julij 2018 ob 16:09

London - MMC RTV SLO

Liam Gallagher, nekdanji frontman zasedbe Oasis, je svojega brata Noela pozval k ponovni združitvi legendarne skupine. Noela bratov predlog ni navdušil ...

Brata Gallagher sta po skoraj desetletju medsebojnih obračunov, ki jih nista skrivala pred javnostjo, lani zakopala bojno sekiro. Roko sprave je ponudil starejši brat Noel, ki pa na ponovno poslovno sodelovanje z Liamom očitno ni pripravljen.

Že leta 2016 je Liam priznal, da pogreša svojega brata in da sovraži nastopati brez njega. "Ne želim ostati solist. Nočem nadaljevati sam – nisem kitarist ali profiliran avtor. Pogrešam brata, kakršen je bil včasih, in pogrešam prepevanje tistih čudovitih skladb, ki sva jih ustvarila," je takrat dejal v pogovoru za revijo Fault.

Pred kratkim pa je Liam na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Noel, odpustil sem ti ... zdaj pa znova združimo zasedbo VELIKI O (Oasis)."

Noel Gallagher se na njegovo spodbudo ni odzval. Liam je zato na družbenem omrežju zapisal še: "Tvojo tišino bom razumel kot zavrnitev."

Manchestrska zasedba Oasis je zaslovela sredi 90. let prejšnjega stoletja, njihov prvi uspešnejši album, naslovljen Definitely Maybe, pa je bil takrat na Otoku najhitreje prodajani prvenec vseh časov. Liam je zaradi svojega arogantnega obnašanja in domnevno razuzdanega življenjskega sloga hitro postal stalnica v tabloidih.

Leta 2009 so nesoglasja med bratoma dosegla kritično točko in brata Gallagher sta šla vsak svojo pot. Liam je s preostalimi člani zasedbe Oasis nadaljeval delo v skupini Beady Eye (tudi ta je leta 2014 razpadla), Noel pa je ustanovil zasedbo Noel Gallagher's High Flying Birds.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x