Obetajoča prihodnost Kingdom Choira – zbora, ki je pel na kraljevi poroki

Poroka princa Harryja in Meghan je med zvezde izstrelila tudi zbor, ki je pel na poročnem obredu

24. julij 2018 ob 16:11

London - MMC RTV SLO

Pevski zbor Kingdom Choir, ki je s svojim nastopom navdušil na poroki princa Harryja in Meghan Markle, po veliki predstavi še ni šel v pozabo – z glasbeno založbo Sony Music UK je namreč podpisal pogodbo, kmalu bodo izdali tudi svoj prvi album.

Pevski zbor, ki sestoji iz 30 članov, je leta 1994 ustanovila dirigentka Karen Gibson. Pred kraljevo poroko je zbor nastopal pred največ 200 ljudmi. Njihov nastop na poroki leta so si ogledali člani kraljeve družine, svatje in več milijonov ljudi, ki so poroko spremljali prek malih zaslonov.

Videoposnetek njihovega nastopa je na Youtubu kasneje dosegel več kot sedem milijonov ogledov, v Britaniji pa je njihova izvedba skladbe Stand by me dosegla vrhove glasbenih lestvic.

Že leta 2000 je zbor za svoje delo prejel nagrado Radia BBC, dve leti kasneje pa so bili nominirani tudi za nagrado oasis, ki je namenjena najboljšim britanskim zborom.

V preteklosti so peli ob boku Eltona Johna, Lutherja Vandrossa, glasbene skupine Spice Girls and Michaela Balla.

Skupina se bo v studiu preizkusila že ta mesec, njihov prvenec pa naj bi izšel v začetku novembra. Na albumu ne bodo manjkali klasični hiti Bena Kinga.

"Navdušeni smo, da smo bili v preteklih mesecih člani tega neverjetnega potovanja," je ob naznanitvi prihajajočega albuma zbora povedala dirigentka. "Vse skupaj je bilo za nas zelo stresno," je še dodala.

"Veseli smo, da bomo lahko s prihajajočim albumom razveselili oboževalce zbora s celega sveta," so ob tem sporočili iz založbe Sony.

K. Ši.