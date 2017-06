Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z dobrodelnim koncertom so otroci skupaj z glasbenimi gosti gledalce popeljali v čudovit svet glasbe. Foto: TV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Otroci za otroke: S pomočjo glasbe zbrali več kot 55.000 evrov

Dobrodelni koncert Zveze prijateljev mladine Slovenije

11. junij 2017 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je s koncertom Otroci za otroke v sklad za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin Pomežik soncu zbrala več kot 55.000 evrov.

V glavni vlogi se je predstavil otroški pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše pod vodstvom zborovodje Emirja Jušiča. Gre za poseben zbor, ki s petjem podaja današnji družbi pozitivna sporočila. Otroci skozi raznovrstne pesmi spoznavajo življenje in se srečujejo s pomembnimi vprašanji odraščanja. S koncertom želijo svojim vrstnikom omogočiti otroške radosti, ki jim jih njihova stiska ne dopušča.

ZPMS je v času predvajanja koncerta na RTV Slovenija sredstva zbirala s pomočjo klicnega centra, v katerem so klice sprejemali številni znani Slovenci, med drugim igralec Boris Kobal, novinarka in voditeljica Manica Janežič Ambrožič, igralec Klemen Janežič, komik Andrej Težak - Tešky, akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič, paraolimpijka Veselka Pevec ter igralka in dolgoletna prostovoljka DPM Ptuj Urška Vučak.

Podpori humanitarne akcije Pomežik soncu so namenili tudi izkupiček prodanih vstopnic za koncert, ki je v sredo potekal v Cankarjevem domu. Na koncertu so z otroki iz zbora Rock mulčki in otroškega pevskega zbora RTV Slovenija nastopili slovenski glasbeniki Tomi Meglič (Siddharta), Tomislav Jovanović -Tokac (Dan D), Ula Ložar, Borut Marolt (Niet), Gal in Severa Gjurin ter Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Otroški pevski zbor RTV.

K. K.