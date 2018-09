Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Paramore so se lani po novih kadrovskih spremembah vrnili na odre. Uradno so še naprej ostali trojica. Williamsovi in kitaristu Taylorju Yorku se je znova pridružil bobnar Zac Farro. Foto: Getty Images Sorodne novice Paramore po sporih, tožbi in ločitvi: "Hvala, ker vztrajate z nami" Vrnitev Paramore: stari obrazi, nova glasba Dodaj v

Paramoru črtali z repertoarja skladbo, ker je preveč antifeministična

Skupina je končala promocijo zadnjega albuma

10. september 2018 ob 14:51

New York - MMC RTV SLO

Skupina Paramore, natančneje pevka skupine Hayley Williams, se je odločila, da ne bo več izvajala skladbe Misery Business na koncertih. Skladba je bila pod plazom kritik, češ da je besedilo preveč antifeministično.

Williamsova je svojo odločitev sporočila na posebnem koncertu, ki ga je priredila v domačem mestu Nashville. Prav z njim pa so člani skupine tudi končali turnejo, ki je potekala v okviru promocije zadnjega albuma After Laughter. Pred izvedbo skladbe je Williamsova dejala: "To je odločitev, za katero mislimo, da bi jo morali sprejeti: mislimo, da je čas, da se malo odmaknemo od nje za nekaj časa."

Ob tem pa je še dodala: "To je rezultat vseh slabih odločitev, ki so nas vodile do sem. To je rezultat vseh neprijetnih besed, ki smo jih morda izgovorili. Toda to so bile naše odločitve in besede. In v tem času smo odrasli."

Skladbo, ki jo je Williamsova napisala, ko je bila stara 17 let, so obsodili kritiki, češ da ponižuje ženske. Kamen spora pa je bila vrstica: "Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry, that will never change." (Enkrat k***, nisi več kot to. Oprosti, to se ne bo nikoli spremenilo.)

Williamsova je besedilu namenila cel zapis na družbenem omrežju Tumblr, v katerem je pojasnjevala, da se je oddaljila od čustev, ki jih je imela v najstniških letih. "Moti me, ker sem se toliko sama spraševala o besedilu, še preden je kdo izpostavil, da ima težave z njim. Ko se je pojavil prispevek, sem morala odreagirati. A zdelo se mi je pomembno, da pokažem svojo ponižnost. Stara sem bila 17 let, ko sem napisala besedilo. Bila sem še otrok," je pojasnjevala Williamsova.

K. K.