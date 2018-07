Paul McCartney znova na znamenitem prehodu Abbey Road

Ob 49. obletnici izida albuma je glasbenik ponovil znameniti sprehod čez prehod za pešče

25. julij 2018 ob 11:52

Abby Road - MMC RTV SLO

49 let od izida ikoničnega albuma Abby Road, glasbene zasedbe The Beatles, je nekdanji član skupine Paul McCartney znova prečkal znameniti prehod za pešce na ulici Abbey Road.

Fotografija sprehoda Beatlov čez prehod za pešce iz leta 1969 krasi naslovnico albuma Abbey Road, ki se je skupaj s "fantastičnimi štirimi" zapisal v zgodovino.

Abbey Road vsebuje 17 skladb. Avtor dveh je George Harrison, eno je napisal Ringo Starr, preostale pa dvojec Lennon–McCartney. Uredniki revije Rolling Stone so Abbey Road uvrstili na 14. mesto svoje lestvice petstotih najboljših albumov vseh časov.

Ob 49-letnici izida albuma je McCartney znova prehodil znameniti prehod. Hoja prek legendarnega prehoda zraven studiev Abbey Road je ena najbolj znanih in imitiranih podob v zgodovini glasbe.

Na spletnem mestu tamkajšnjega studia je mogoče prek spletne kamere spremljati celo, kako se turisti fotografirajo ob prečkanju prehoda in s tem precej ignorantsko ovirajo promet.

Trije obuti in en sezut

Trije Beatli so na fotografiji na ovitku albuma obuti, le Paul McCartney je prehod prečkal bosih nog. Številni so se spraševali, ali se je za njegovo posebno opravo takrat skrivalo kakšno prikrito sporočilo, McCartney pa je zatrdil, da je bil edini razlog za "sezutost" le "izjemna vročina". "Tistega dne je bila vročina neznosna. Nosil sem sandale in nekaj trenutkov pred slikanjem sem jih sezul," je dejal.

Vrh, razhod in smrt

The Beatles sodijo med največje glasbene skupine vseh časov. Njihov uspeh se je po letih truda in nastopov v manjših lokalih začel s skladbo Love me do, s katero so leta 1962 osvojili glasbene lestvice. V Veliki Britaniji se je s tem začela tako imenovana beatlomanija, ki se je do leta 1964 razširila tudi v ZDA. Mladina se je zgledovala po članih skupine, najzvestejše oboževalke pa so na njihovih koncertih omedlevale.

Zadnji koncert so Beatli odigrali leta 1966 v San Franciscu. Po razhodu skupine je upanja neštetih oboževalcev za ponovno združitev prekinila smrt Johna Lennona leta 1980.

Še vedno aktiven McCartney

Paul McCartney bo 7. septembra izdal nov album, ki ga je naslovil Egypt Station. 76-letni Britanec je svoj zadnji studijski album izdal leta 2013, pred dnevi pa je z dvema novima singloma I Do Not Know in Come On To Me napovedal izid novega albuma.

Album je ime dobil po eni od McCartneyjevih slik, ki bo tudi krasila naslovnico. Po pevčevih besedah je tak naslov albuma primeren tudi zaradi tega, ker nas vsaka pesem popelje na novo, drugačno postajo, vseh 14 pesmi pa je povezanih v edinstveno popotovanje. "Vsako postajo razumem kot sanjski kraj, s katerega se širi glasba," je pojasnil McCartney.

@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jul 23, 2018 at 5:23am PDT

K. Ši.