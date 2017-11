Pesem Despacito še naprej osvaja svet, poln izkupiček na latinogrammyjih

Fonsijev Despacito je zmagal v vseh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Z grammyjem so nagradili tako avtorje pesmi kot Fonsija in njegovo produkcijsko ekipo. Foto: EPA

17. november 2017 ob 11:50

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA

Fonsijev Despacito je zmagal v vseh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Z grammyjem so nagradili tako avtorje pesmi kot Fonsija in njegovo produkcijsko ekipo.

Fonsi je ob podelitvi nagrad v Las Vegasu izrazil veselje, da je pesem postala tako vplivna, da je združila ljudi po svetu in premagala jezikovne ovire. A s tem zgodbe za Despacito še ni konec. Napovedal je, da bo v naslednjih tednih izdal novo različico Despacita, ki jo je posnel s singapurskim pevcem in producentom JJ Linom, zvezdo popa v mandarinščini. Želi namreč prodreti tudi na azijski glasbeni trg, na turnejo pa tja odhaja prihodnje leto.

Poletna uspešnica Despacito je osvojila poslušalce po vsem svetu, tudi tiste, ki ne znajo španskega jezika. Še več poslušalcev je pesem, ki v španščini pomeni počasi in v kateri nastopa tudi portoriški raper Daddy Yankee, pridobila, ko je je priredil kanadski zvezdnik Justin Bieber.

Julija je bila razglašena za največkrat pretočeno skladbo doslej, saj je pesem v izvirni in prirejeni različici dotlej dosegla 4,6 milijarde predvajanj na platformah, kot sta YouTube in Spotify. Kmalu je njen video presegel tudi tri milijarde ogledov na Youtubu in tako postal največkrat gledani video v zgodovini tega spletnega zbirnika, na katerem je bil objavljen 12. januarja letos. Več tednov je pesem kraljevala tudi na Billboardovi lestvici najboljših singlov Hot 100.

Portoriški glasbenik, ki je prvi album objavil leta 1998, se bo 26. novembra v okviru svetovne turneje Despacito - Love + Dance ustavil v Zagrebu.