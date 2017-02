Pevec zasedbe Nirvana Kurt Cobain bi praznoval abrahama

Življenje si je vzel pri 27 letih

20. februar 2017 ob 08:37

Aberdeen - MMC RTV SLO/STA

Pred 50 leti se je v Aberdeenu rodil eden izmed najbolj opevanih glasbenikov in član Nirvane Kurt Cobain. Glasbenik, ki si je vzel življenje pri 27 letih, pri ljubiteljih rocka in grungea še vedno ostaja zelo popularen.

Kurt Donald Cobain se je rodil 20. februarja 1967 in je že kot otrok zelo rad poslušal skupino The Beatles, zgodaj pa je odkril tudi skupine, kot so Led Zeppelin, Black Sabbath in Kiss. V najstniških letih je spoznal Krista Novoselica in leta 1987 sta ustanovila skupino Nirvana, ki je najbolj znana po uspešnicah, kot so Smells Like Teen Spirit, Come As You Are in Lithium. Preden se je skupini leta 1990 pridružil Dave Grohl, se je v skupini zamenjalo več bobnarjev.

Svojo prvo ploščo Bleach so izdali leta 1989, svetovno prepoznavnost pa jim je prinesel album Nevermind iz leta 1991 - prodati jim je uspelo več kot 15 milijonov izvodov. Album se je v glasbeno zgodovino zapisal kot tisti, ki je širšo javnost seznanil z žanrom grunge. Leta 1993 so izdali še tretjo studijsko ploščo In Utero. Po Cobainovi smrti so oboževalci dočakali še kar nekaj albumov in kompilacij, med drugim leta 1994 Unplugged in New York.



Pustil tudi poslovilno pismo

Nirvana je nazadnje nastopila 1. marca 1994 v Münchnu, njihov predzadnji koncert pa je bil 27. februarja 1994 v ljubljanski Hali Tivoli.

Cobain se je s samomorilskimi mislimi spopadal že dalj časa pred samomorom 8. aprila 1994. Na začetku marca tistega leta je vzel preveliko količino mamil in je bil nekaj dni v komi, vendar so ga takrat rešili. Nekaj več kot mesec dni pozneje je storil samomor in pustil poslovilno pismo, ki ga je oboževalcem prebrala njegova žena Courtney Love.

V njem je zapisal, da že mnogo let ni čutil nikakršnega vznemirjenja in se je zato počutil krivega. "Dejstvo je, da vas ne morem preslepiti. Največji zločin je sprenevedanje. Nobene strasti ni več v meni. Bolje je izgoreti kot zbledeti." Dogodke pred njegovo smrtjo je režiser Gus Van Sant strnil v dokumentarni film Zadnji dnevi, ki je izšel leta 2005.

Leta 2014, ko smo počastili 20. obletnico Cobainove smrti, so skupino sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Ob 50. obletnici rojstva so prek eBaya priredili dobrodelno dražbo, na kateri je do 26. februarja na prodaj njegova kitara Hagstrom, model Blue Sparkle Deluxe, ki jo je kupil leta 1992.

P. B.