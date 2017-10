Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leta 1986 je bil Domino eden od prvih, ki so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Foto: Reuters Dodaj v

Poslovil se je pionir rokenrola Fats Domino

Umrl je v svojem domu

25. oktober 2017 ob 18:30

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

V 90. letu starosti je na svojem domu v New Orleansu v ZDA ponoči umrl pionir rokenrola Fats Domino. Novico je potrdil mrliški oglednik.



Domino je bil eden najvplivnejših izvajalcev rokenrola v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Najbolj znan je bil po svojih hitih Ain't That a Shame in Blueberry Hill, piše britanski BBC.

Pevec in pianist iz New Orleansa je prodal več kot 65 milijonov plošč. V 50. letih prejšnjega stoletja jih je več prodal le še Elvis Presley. Njegov prvenec The Fat Man, ki so ga prodali več kot milijon kopij, mnogi imenujejo prvo ploščo rokenrola. Domino je bil eden prvih izvajalec ritem in bluesa, ki je bil priljubljen tudi med belopoltimi.

Dominova glasba je pustila pečat tudi na mlajših izvajalcih tistega časa in še pozneje. Med drugim ga je Elvis Presley na enem od svojih koncertov v Las Vegasu predstavil z besedami: "Ta gospod je imel velik vpliv name, ko sem začel."

Leta 1986 je bil eden od prvih, ki so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola, vendar Domino v poznejših letih ni več zapuščal New Orleansa, niti zato, da bi sprejel nagrado.

K. K.