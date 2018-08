Poslovil se je soavtor uspešnice Sweet Home Alabama

Umrl je v 69. letu starosti

24. avgust 2018 ob 17:04

Nashville - MMC RTV SLO

V 69. letu starosti je umrl nekdanji kitarist zasedbe Lynyrd Skynyrd Ed King, ki se je zasedbi pridružil leta 1972 in je eden izmed avtorjev zimzelene uspešnice Sweet Home Alabama.

Tragično novico so sporočili na njegovem profilu na Facebooku, zapisali pa so zgolj, da je umrl na domu v Nashvillu, medtem ko vzroka smrti v objavi ne omenjajo.

Rodil se je 14. septembra 1949 v Kaliforniji, član skupine Lynyrd Skynyrd pa je bil v zgodnjih letih. Po treh letih skupnega sodelovanja naj bi jo zapustil zaradi sporov s pevcem Rinniejem Van Zantom. Leta 1977 je bila skupina udeležena v tragični letalski nesreči, v kateri so umrli trije člani, vključno z Van Zantom.

Potem je bilo delovanja skupine konec do leta 1987, ko so se znova sešli in se odpravili na združitveno turnejo. Pokojnega Van Zanta je na mestu pevca zamenjal njegov brat Johnny.

King je eden izmed treh avtorjev uspešnice Sweet Home Alabama, ki so jo leta 1974 izdali na albumu Second Helping. "Ko smo se vozili po deželi, smo vedno poslušali radio. Neil Young je imel Southern Mana in takrat se je Ronnieju porodila ideja, da moramo ljudem pokazati, kakšna je resnična Alabama," je kitarist in eden izmed ustanovnih članov Gary Rossington povedal leta 2015. "Ronnie je ustvaril sliko, ki je bila vsem všeč. Ker ne glede na to, od kod prihajaš, se lahko s pesmijo poistovetiš."

Na začetku pesmi lahko slišimo prav Kingov glas, ki odšteva: "Ena, dve, tri ..." Pesem naj bi napisali v pol ure, potem pa še dodatnega pol dneva, da so jo spravili skupaj, je ob neki priložnosti razložil King.

P. B.