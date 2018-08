Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Austin Richard Post se je rodil 4. julija 1995 v New Yorku, toda odraščal je v Teksasu. Njegov oče je bil didžej in tako je že od malih nog poslušal tako hiphop kot kantri in rock. Foto: Reuters V zadnjem obdobju je postal nepogrešljiv izvajalec na velikih festivalih po svetu. Foto: Reuters Med drugim se je pred dnevi pojavil v družbi skupine Aerosmith na podelitvi MTV-jevih glasbenih nagrad VMA. Foto: Reuters Na začetku so ljudje mislili, da je drugi del njegovega umetniškega imena navdihnil košarkar Karl Malone, toda kot je pozneje pojasnil glasbenik, je Malone rezultat generatorja raperskih imen. Foto: Reuters Dodaj v

Post Malone: Donald Trump hiphopa

23-letnik, ki osvaja glasbeni svet

26. avgust 2018 ob 21:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Od dneva, ko se je 23-letni Austin Richard Post pojavil na glasbenem zemljevidu leta 2015 pod imenom Post Malone s skladbo White Iverson, je postal redna tarča napadov raperjev, saj njegovo ustvarjanje velikokrat mečejo prav v njihov koš.

Pod očmi ima tetovirani besedi Always in Tired (vedno utrujen), je vse prej kot popolna podoba glasbenega zvezdnika, a vseeno je njegovo sledilstvo vedno večje. Kot 18-letnik se je preselil k prijatelju v Los Angeles in spal v omari – vse za en cilj: da mu uspe v glasbeni industriji. Svoj prvi singel White Iverson je napisal v dveh dneh in z njim takoj privabil pozornost Wiz Khalife in Maca Millerja. Šest mesecev zatem je imel v žepu že pogodbo z založbo Republic Records.

Odstranili so ga z naslovnice hiphopovske revije XXL, ko je urednica Vanessa Satten zatrdila, da so iz njegovega menedžmenta izrazili željo, da želijo, da ga popolnoma izločijo iz hiphopovskih vod. Post Malone je pozneje to zanikal. Ko ga je voditelj oddaje The Breakfast Club Charlamagne tha God vprašal leta 2017, kaj počne v korist gibanja Black Lives Matter, se je najprej nasmejal, nato pa povedal nepomembno anekdoto o skladbi s prvenca Stoney iz leta 2016.

"Če iščete nekaj, kar vam bo pomagalo, da razmišljate o življenju, ne poslušajte hiphopa," je izjavil za poljsko spletno stran NewOnce. Nato pa se je opravičil, češ da so bile besede izvzete iz konteksta. "Stvari, ki bi ga lahko stale kariero, so ga samo naredile večjega," je dejal predstavnik založbe Republic Records Rob Stevenson v intervjuju za Los Angeles Times leta 2016.

Ob tem pa ga je označil za "Donalda Trumpa hiphopa". Ob tem pa je pretkano namignil na videoposnetek iz leta 2015, ko še nihče ni poznal imena Post Malone in v katerem je mladenič med gledanjem mačk na televiziji uporabil neprimerno žaljivko, ki se začne s črko "n". A s hojo po robu, ko je bil ves čas na meji prepada, je Post Malone postal redni gost glasbenih lestvic in "težkokategornik" v svetu popa.

Njegov prvenec Stoney je dosegel trojno platinasto naklado. Njegov zadnji album Beerbongs & Bentleys pa je v zgolj treh mesecih dosegel dvojno platinasto naklado. Poleg tega pa sta dva singla z albuma Rockstar (kjer je združil moči z 21 Savage) in Psycho (kjer je gostoval Ty Dolla $ign) pristala na prvem mestu glasbenih lestvic. Prav skladba Rockstar ima na pretočni glasbeni storitvi Spotify že več kot 1,1 milijarde prenosov. Njegov zadnji singel Better Now pa se že giblje pri vrhu glasbene lestvice Billboard Hot 100.

Odpadnik hiphopa

"Beati", ki jih uporablja v svojih skladbah, se spogledujejo z modernim hiphopom, a hkrati vnaša v svojo glasbo elemente nu metala in rocka. Po eni strani stopa po utrjeni poti, ki so jo tlakovali pred njim Limp Bizkit in Incubus. Po drugi strani pa želi nagovarjati tiste poslušalce, ki so odraščali ob albumih Wu-Tang Clana. Kot so zapisali pri reviji Vulture, je Post Malone razvil postdrake hiphopovski zvok, ob katerem Aubrey Graham (kot je pravo Drakovo ime) izpade kot Icona Pop.

Prav njegov zadnji singel Better Now je dokaz, kako je Post Malone izkoristil kitarske "riffe" in produkcijsko žilico Franka Dukesa (rednega sodelavca Draka), da jo je spremenil v "mainstream" uspešnico. Toda pravo vprašanje, ki se poraja, je, koliko Post Malone pravzaprav vpliva na svet popglasbe in koliko mu lahko še škodijo razvpiti komentarji iz preteklosti. Je popolno nasprotje brezhibne podobe popzvezdnika in prav to ga dela privlačnega za nove sledilce.

