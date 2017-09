Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Remiks bo vključen na deluxe verzijo albuma Listen Without Prejudice Vol 1 / MTV Unplugged, ki bo izšla 20. oktobra. Foto: EPA Sorodne novice Preiskava končana - George Michael je umrl naravne smrti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Posthumno izdan remiks pesmi Georgea Michela sproža mešane občutke

Remiks Michaelove pesmi Fantasy

10. september 2017 ob 12:05

London - MMC RTV SLO, STA

Ameriški glasbenik in producent Nile Rodgers se je decembra lani umrlemu britanskemu popzvezdniku Georgeu Michaelu poklonil z remiksom Michaelove pesmi iz 90. let Fantasy, ki pa je pri oboževalcih naletel na mešan odziv.

Remix, ki so ga v četrtek predstavili na Radiu BBC, bo vključen na deluxe različico albuma Listen Without Prejudice Vol 1/MTV Unplugged, ki bo izšla 20. oktobra. "Zelo sva občudovala delo drug drugega," je 64-letni Rodgers zapisal na Twitterju in dodal, da je bila predelava posnetka zanj zelo čustvena.

Po besedah Michaelovega menedžerja Davida Austina naj bi pesem izšla na glasbenikovem albumu iz 90. let preteklega stoletja z naslovom Listen Without Prejudice, "a se je nekako izgubila".

Med pripravami na novo izdajo omenjenega albuma pa je Michael na začetku leta 2016 "poklical svojega dobrega prijatelja Rodgersa, s katerim sta vedno govorila isti glasbeni jezik, in Rodgers je predelal posnetek", je za Radio BBC še povedal Austin.

Remiks je pri oboževalcih naletel na mešane občutke, nekateri so nad predelavo navdušeni, drugi pa so pesem označili za grozno.

George Michael, ki so ga lani na božič našli mrtvega na njegovem domu v kraju Goring-on-Thames, je zaslovel v 80. letih z duetom Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne uspešnice, med drugim sta se podpisala tudi pod zdaj že zimzeleno uspešnico Last Christmas.

Michael, ki je umrl star komaj 53, se je leta 1987 z albumom Faith podal v solo vode. Bil je eden izmed najbolje prodajanih glasbenih avtorjev. V svoji skoraj štiridesetletni karieri je prodal več kot sto milijonov plošč, pri čemer jih je 20 milijonov prodal samo s soloprvencem Faith, zelo uspešen pa je bil tudi Listen Without Prejudice Vol. 1. V svoji skoraj štiridesetletni karieri je pevec osvojil tudi tri nagrade britt in dva grammyja.

Sa. J.