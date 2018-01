Prihajajoče evropsko prvenstvo v futsalu dobilo še svojo himno

Prvenstvo se bo v Ljubljani začelo konec januarja

11. januar 2018 ob 18:54,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 19:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V duhu evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu, ki ga letos gosti Slovenija, je skupina Tosca Beat ustvarila novo pesem z naslovom Let's get going.

Dogodek, ki se bo v Areni Stožice odvijal med 30. januarjem in 10. februarjem, bo skupina otvorila z nastopom, ki bo potekal v sodelovanju s plesalci, akrobati in igralci dvoranskega nogometa. Pesem bo kot himna letošnjega dogodka UEFA Futsal Euro 2018 udeležence spremljala tudi v nadaljevanju prvenstva.

Članice skupine Tosca Beat, ki smo jo lahko lani spremljali na izboru za Pesem Evrovizije, so pesem opisale kot energično in motivacijsko. Tudi besedilo pesmi namreč govori o naporih, odrekanju, vztrajanju, sreči in zmagi. Vse to je tesno povezano z dogodkom, ki mu je pesem namenjena.

"Besedilo govori o situaciji, ko stojiš pred pomembnim trenutkom, ki bo morda celo odločilen za tvojo nadaljnjo kariero, življensko pot. Tvoj um nori, po glavi ti rojijo misli, ki skušajo omajati tvojo trdno voljo. Nekje zadaj se pojavi dvom. Takrat se spomniš vseh naporov, ki si jih vložil v to, kar počneš. Spomniš se odrekanja, truda, bolečin, padcev, pa tudi veselja in nepopisne sreče. In ti spomini ti dajo moč in zagon, da poletiš v zanosu. Pred seboj zagledaš cilj in veš, da je pred teboj ravna pot navzgor. To je tvoj trenutek. Takrat si rečeš: Gremo! Zmagaj!" so nastanek pesmi opisale operne pevke iz skupine Eva Pavli, Urška Kastelic in Zala Hodnik.

Aranžma pesmi so pevke ustvarile skupaj s producentom JAMirkom, ki je prav tako član skupine. Glasbo je napisala Pavlijeva, ki je z Luko Kastelcem sodelovala tudi pri ustvarjanju besedila.

Omenjena pesem spremlja tudi 360-stopinjski video virtualne resničnosti z naslovom Masters of Skills, v katerem 17 mojstrov izvaja trike z žogo. Ogledate si ga lahko v priloženem videoposnetku, v katerem se lahko prepustite tudi ritmom nove himne prvenstva.

K. Ši.